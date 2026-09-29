Belo fala de trabalho ao responder sobre suposto trisal: ‘Pra falar, até papagaio fala’ - Beatriz Damy / TV Globo

Belo fala de trabalho ao responder sobre suposto trisal: ‘Pra falar, até papagaio fala’ Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 29/09/2026 07:00

Belo foi questionado pelo ‘Fofocalizando’, do SBT, sobre os rumores de um suposto trisal envolvendo seu relacionamento com Rayane Figliuzzi, assunto abordado por esta coluna. E apresentou a agenda: ‘Eu trabalho demais’. Na sequência, enumerou programa, viagem, novela, filme… Perguntaram da vida amorosa e quase receberam um currículo!

O cantor arrematou: ‘Muita conversa no ar. Pra falar, até papagaio fala’. Rayane já negou o suposto trisal e afirmou viver uma relação monogâmica com Belo. As acusações do ex dela, Alexandre Navarro Júnior, também foram negadas pela defesa da influenciadora.

Belo preferiu falar dos compromissos profissionais. Com tanta ocupação, pelo visto, a fofoca vai precisar marcar horário. E o papagaio, que nem estava na pauta, acabou levando a bicada!