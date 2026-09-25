Paolla Oliveira é a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense Divulgação/Rafael Reis
Imperatriz age com elegância na relação com a Grande Rio por Paolla
Antes de anunciar Paolla, presidente da Imperatriz procurou a Grande Rio para evitar mal-estar e recebeu sinal verde de Helinho Rodrigues
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Roberta Miranda critica 1 milhão de seguidores de Rick após morte
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Ex de Rayane cita drogas, suruba, trisal e diz ter gravações
Alexandre Navarro acusa a ex de drogas, suruba e trisal, afirma ter gravações e vira alvo de uma nova ocorrência policial
Jogadores da Seleção fazem feio durante recepção na Austrália
Atletas foram flagrados sorrindo e tentando conter o riso durante cerimônia preparada para receber a delegação brasileira
Bets fazem chantagem contra TVs após avanço de proibição de Lula
Casas de apostas notificam Globo, Band e RedeTV! e podem romper contratos caso o governo avance com a proibição do setor
Shawn Mendes pede para não ser filmado, mas alvo era Carlinhos Maia
Cantor pensou que estava sendo gravado em aeroporto e pediu privacidade, mas o fotógrafo registrava Carlinhos Maia ao lado
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