Paolla Oliveira é a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense - Divulgação/Rafael Reis

Paolla Oliveira é a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense Divulgação/Rafael Reis

Publicado 25/09/2026 12:00

Antes de anunciar Paolla Oliveira como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense , Cátia Drummond, presidente da escola de Ramos, resolveu fazer aquilo que muita gente esquece no Carnaval: conversar antes de criar confusão depois.

Cátia procurou Helinho Rodrigues, presidente da Grande Rio, escola onde Paolla reinou até 2025, para saber se a contratação da atriz causaria algum climão. Helinho respondeu que não havia problema algum.

Olha que civilidade! No Carnaval, onde às vezes uma troca de escola rende mais capítulos do que novela das nove, teve até consulta prévia.

Paolla deixou a Grande Rio, foi substituída por Virginia Fonseca e, para 2027, a escola de Duque de Caxias terá Anitta à frente da bateria. Agora, a atriz atravessa a Avenida para assumir o posto que era de Iza na Imperatriz.

E há um detalhe delicioso nessa história: Cátia e Paolla são vizinhas de condomínio.

Ou seja, a contratação pode ter começado no samba, mas também pode perfeitamente ter passado pelo elevador.

A coroação de Paolla está marcada para 17 de outubro. Até lá, uma coisa já ficou clara: a coroa mudou de escola sem precisar de barraco, nota oficial atravessada nem unfollow. Um verdadeiro milagre carnavalesco!