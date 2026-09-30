Bruna Marquezine e Shawn Mendes no aeroporto: simpatia, pelo visto, ficou na esteira de bagagensReprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão show de antipatia
Casal evita fotógrafos no desembarque em São Paulo e reacende debate sobre privacidade, imprensa e os limites de quem vive da fama
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Mari Menezes teria perdido 150 mil seguidores após defender bets
Influenciadora defende casas de apostas e teria perdido cerca de 150 mil seguidores, segundo números que circulam nas redes
Virginia tenta registrar nome da filha como marca e recebe um ‘não’
Influenciadora tenta registrar ‘Maria Flor’ como marca, encontra registros anteriores e não consegue reverter a negativa do INPI
Gisele Bündchen é apontada como fria e insensível
Biografia de Tom Brady relata tentativa do ex-jogador de salvar o casamento e atribui à modelo a frase ‘Nós não somos compatíveis’
Drica Moraes reclama de escola, leva lição nas redes e apaga vídeo
Atriz reclama de microfones, caixas de som e vuvuzelas em colégio na Gávea, recebe críticas nas redes e apaga o desabafo
Belo rebate rumor de trisal e põe papagaio no meio da conversa
Cantor responde ao Fofocalizando sobre rumores envolvendo Rayane Figliuzzi, enumera compromissos e dispara: ‘Pra falar, até papagaio fala’
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