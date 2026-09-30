Bruna Marquezine e Shawn Mendes no aeroporto: simpatia, pelo visto, ficou na esteira de bagagens - Reprodução

Bruna Marquezine e Shawn Mendes no aeroporto: simpatia, pelo visto, ficou na esteira de bagagensReprodução

Publicado 30/09/2026 07:00

Privacidade é direito. Educação também deveria ser. E o desembarque de Bruna Marquezine Shawn Mendes em São Paulo foi daqueles que fazem qualquer discurso sobre ‘limites da imprensa’ precisar de legenda.

No vídeo, Shawn aparece andando com a mão no rosto, numa tentativa quase teatral de impedir os registros. Ficou péssimo. Não havia invasão de apartamento, drone na janela ou fotógrafo entrando onde não devia. Eram profissionais da imprensa acompanhando duas pessoas públicas num aeroporto.

Bruna, por sua vez, já transformou esse tipo de comportamento em costume. E, na minha opinião, muitas vezes passa dos limites. Uma coisa é preservar a intimidade. Outra é tratar fotógrafo e jornalista como se a simples presença deles fosse uma afronta.

É claro que a imprensa também erra. Quando invade casa, persegue em ambiente privado ou ultrapassa a fronteira do bom senso, tem que ser criticada. Mas não era esse o caso.

E Shawn Mendes, que ultimamente anda bastante descortês com quem trabalha cobrindo sua passagem pelo Brasil, resolveu aderir de vez ao clube do ‘não me fotografe’, justamente numa profissão em que ser visto faz parte do pacote.

Celebridade pode querer privacidade. Só não dá para querer fama com botão de desligar.