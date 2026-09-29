Mari Menezes defende as bets e põe a própria imagem em jogo - Foto: reprodução

Mari Menezes defende as bets e põe a própria imagem em jogoFoto: reprodução

Publicado 29/09/2026 11:00

Mari Menezes saiu em defesa das casas de apostas e teria perdido cerca de 150 mil seguidores, segundo números que circulam nas redes. Aderiu ao manifesto ‘Nós apostamos no Brasil’, mas uma parte do público, pelo visto, resolveu não apostar mais nela!

Patrocinada por uma empresa do setor, a influenciadora tem suas razões para defender esse mercado. E algumas delas vêm acompanhadas de contrato. Falar em investimentos e empregos fica mais fácil quando o dinheiro chega pelo cachê, sem precisar acertar resultado nenhum.

Dessa vez, porém, o risco ficou por conta da própria imagem. O público também sabe a hora de sair do jogo!