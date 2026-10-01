Mari Menezes defendeu as bets e, pouco depois, revelou ter sido internada após uma crise de ansiedadeReprodução Instagram

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Andrei Lara
Mari Menezes resolveu defender as casas de apostas nas redes sociais e afirmou que ninguém é obrigado a apostar, numa espécie de versão digital do velho “joga quem quer”. Segundo ela, as bets fazem parte do entretenimento e cada pessoa deve saber a hora de parar.
Até aí, cada um divulga o que quiser e o público decide se compra o discurso. O problema é que, pouco depois, Mari contou que precisou ser internada após sofrer uma forte crise de ansiedade. E foi aí que a internet, sempre delicada como uma britadeira, não perdoou a coincidência.
Claro que crise de ansiedade é assunto sério e não tem graça nenhuma. Mas a sequência dos acontecimentos acabou entregando uma ironia pronta: depois de explicar que é preciso saber a hora de parar, quem precisou parar foi ela.
No fim das contas, a casa pode até sempre ganhar. Mas, desta vez, quem pediu tempo foi a jogadora.