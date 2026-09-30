Virginia e Vini Jr.: torcida resolveu colocar até a má fase do craque na conta do namoroReprodução/Instagram
Torcedores culpam Virginia por má fase de Vini Jr.
Internautas atribuem ao namoro com a influenciadora a queda de rendimento do jogador, mas a responsabilidade dentro de campo é dele
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