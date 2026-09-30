Virginia e Vini Jr.: torcida resolveu colocar até a má fase do craque na conta do namoro - Reprodução/Instagram

Virginia e Vini Jr.: torcida resolveu colocar até a má fase do craque na conta do namoroReprodução/Instagram

Publicado 30/09/2026 10:00

Vini Jr. não vive seu melhor momento em campo e parte da torcida já encontrou uma explicação que dispensa análise tática, preparação física e até futebol: Virginia Fonseca. Nas redes, sobrou para a influenciadora, acusada até de ter ‘acabado com a carreira’ do jogador por causa do relacionamento.

Mas espera aí. Desde quando Virginia passou a entrar em campo? Se Vini erra passe, perde gol, dribla menos ou rende abaixo do esperado, as pernas continuam sendo dele. E a escolha de namorar Virginia também.

Pode-se gostar ou não do casal, achar que o relacionamento faz bem, mal ou absolutamente nada. O que não dá é transformar opinião de internet em diagnóstico de desempenho esportivo. Até porque, se namoro decidisse partida, técnico nenhum perderia tempo com esquema tático: bastava escalar o mapa astral dos jogadores.

Virginia pode ser responsabilizada por muita coisa que faz, fala ou vende. Pelo chute que Vini manda para fora, ainda não. A menos que ela esteja escondida atrás do gol com um controle remoto.