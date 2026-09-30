Ramiro Fidalgo e Bernardo Fellows em Buenos Aires: Estado e capital de olho no maior mercado estrangeiro do turismo do Rio - Fred Pontes / Divulgação

Ramiro Fidalgo e Bernardo Fellows em Buenos Aires: Estado e capital de olho no maior mercado estrangeiro do turismo do RioFred Pontes / Divulgação

Publicado 30/09/2026 09:00

Se argentino já gosta do Rio, o Rio resolveu facilitar o namoro e foi vender seu peixe direto na casa do freguês. O estado marcou presença na 30ª FIT América Latina, em Buenos Aires, uma das principais feiras de turismo do continente, com estande da Setur-RJ e da TurisRio voltado diretamente ao turista. Por lá, mapa interativo, informações e experiências apresentam as 12 regiões turísticas fluminenses, numa tentativa inteligente de mostrar que o Rio não acaba no Cristo, em Copacabana e no Pão de Açúcar.



E motivo para fazer sala aos hermanos não falta. De janeiro a agosto deste ano, 562.787 argentinos desembarcaram no estado, dentro de um total de 1,66 milhão de visitantes estrangeiros. É, disparado, o O Dia principal mercado internacional do Rio. Em bom português: se o argentino espirra, o turismo fluminense já procura um lencinho.

Representando esse esforço de promoção, Ramiro Fidalgo, subsecretário adjunto de Gestão da Secretaria de Estado de Turismo, e Bernardo Fellows, presidente da Riotur, participaram da FIT. Estado e capital no mesmo balcão, porque conquistar turista argentino é ótimo; fazê-lo descobrir que existe Rio muito além da orla carioca é melhor ainda!