Juliano Floss promete ir à Justiça após vídeo íntimo falso feito com IA envolvendo ele e Jonas Sulzbach Reprodução rede social

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Andrei Lara
A inteligência é artificial. O constrangimento, nem um pouco. Um vídeo íntimo falso de Juliano Floss e Jonas Sulzbach, produzido com IA, começou a circular ontem nas redes sociais e deixou muita gente de queixo caído. E não exatamente pela ‘cena’.
Quem viu garante que a coisa passou dos limites. O nível de realismo e a perfeição dos detalhes seriam tamanhos que, num primeiro olhar, fica difícil perceber que tudo não passa de uma montagem. Se antes a mentira tinha perna curta, agora ganhou corpo, rosto e, pelo visto, até intimidade.
Juliano não achou graça nenhuma. O ex-BBB avisou que pretende processar quem criou e também quem estiver espalhando o material. Disse ainda que está anotando ‘nome por nome’ e mandou o recado: ‘Tem gente que acha que aqui é terra de ninguém, só que não tem o nomezinho e o CPF’.
E a IA ainda foi escolher justamente Jonas, com quem Juliano colecionou embates no ‘BBB’. Transformaram desafeto em intimidade com uma facilidade que nem o melhor autor de novela teria coragem.
No fim, a inteligência pode ser artificial. O processo, se vier, será bem verdadeiro.