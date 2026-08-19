Marina Sena e Juliano Floss antes do fim do namoro, que movimentou as redes - Foto: reprodução

Marina Sena e Juliano Floss antes do fim do namoro, que movimentou as redesFoto: reprodução

Publicado 19/08/2026 10:00 | Atualizado 19/08/2026 10:38

namoro de Marina Sena e Juliano Floss acabou e a internet já tratou de apontar Any Gabrielly como suposto pivô da separação. Os dois trabalharam juntos em “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, mas até agora não há confirmação de traição nem de romance.

A coincidência, porém, resolveu colaborar com a fofoca. Até o nome é Marina

Any será protagonista de “Habeas Corpus”, nova série da Netflix, e adivinhe o nome da personagem dela? Marina.

Ou seja: no meio de uma história envolvendo Marina Sena, Any ainda vai aparecer na TV vivendo outra Marina.

Nem o colunista mais venenoso escreveria um roteiro desses.

Se existe romance com Juliano, ninguém sabe. Mas fugir de uma Marina já parece difícil.

De duas, então…