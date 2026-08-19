Marina Sena e Juliano Floss antes do fim do namoro, que movimentou as redesFoto: reprodução
Juliano Floss termina com Marina; suposta pivô vira outra Marina
Any Gabrielly é citada nos rumores do término e, numa coincidência daquelas, viverá uma personagem chamada Marina na Netflix
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Bruna Karla nega separação, ataca fofoca e cita até satanás
Cantora gospel desmente crise no casamento, acusa fake news de guerra espiritual e ainda manda recado para cristão fofoqueiro
Paolla recusa Grande Rio, Anitta aceita e deixa Mocidade no vácuo
Atriz rejeita volta a Caxias, cantora aceita convite e faz a Mocidade descobrir que talvez o problema nunca tenha sido a agenda
Fashion Mall terá torres de luxo em São Conrado
Projeto prevê aproveitar o potencial construtivo do complexo para erguer residências de alto padrão sem encerrar a operação do shopping
Léo Dias erra feio, mas a internet também não é santa
Jornalista reconheceu o erro e pediu desculpas, mas episódio também expôs a velha régua seletiva dos julgamentos nas redes sociais
Malévola (mulher trans) briga com Ingrid (mulher cis) e força vira debate
Confusão entre Malévola e Ingrid Ohara teve ovos e puxão de cabelo e reacendeu uma discussão delicada sobre força física
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