Bruna Karla ao lado do marido, Bruno, com quem nega qualquer crise no casamentoFoto: reprodução
Bruna Karla nega separação, ataca fofoca e cita até satanás
Cantora gospel desmente crise no casamento, acusa fake news de guerra espiritual e ainda manda recado para cristão fofoqueiro
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Paolla recusa Grande Rio, Anitta aceita e deixa Mocidade no vácuo
Atriz rejeita volta a Caxias, cantora aceita convite e faz a Mocidade descobrir que talvez o problema nunca tenha sido a agenda
Fashion Mall terá torres de luxo em São Conrado
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Jornalista reconheceu o erro e pediu desculpas, mas episódio também expôs a velha régua seletiva dos julgamentos nas redes sociais
Malévola (mulher trans) briga com Ingrid (mulher cis) e força vira debate
Confusão entre Malévola e Ingrid Ohara teve ovos e puxão de cabelo e reacendeu uma discussão delicada sobre força física
É o amor! Ex-Rainha da Portela foi amante por três anos de sertanejo
Ex-rainha de bateria da azul e branco contou aos quatro cantos que viveu por três anos um romance secreto com um famoso sertanejo casado
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