Bruna Karla ao lado do marido, Bruno, com quem nega qualquer crise no casamento - Foto: reprodução

Bruna Karla ao lado do marido, Bruno, com quem nega qualquer crise no casamentoFoto: reprodução

Publicado 19/08/2026 08:30

Bruna Karla resolveu falar. E falou por quase 12 minutos. A cantora gospel apareceu nas redes para negar rumores de separação do marido, Bruno, e transformou o desmentido numa mistura de declaração de amor, sermão, puxão de orelha em cristão fofoqueiro e ameaça de processo.

Bruna afirmou que está há quase 19 anos casada e há mais de 20 ao lado do marido. Segundo ela, a palavra “separação” nunca entrou dentro de casa. Pelo contrário. Disse que os dois são melhores amigos, parceiros de vida e completamente apaixonados.

Só que, na leitura da cantora, tanta felicidade tem incomodado.

Bruna afirmou que “a alegria incomoda”, “a vitória incomoda” e que, sempre que ela e a família estão prestes a viver algo grande, “o inferno se levanta”. Para ela, a onda de rumores tem até componente espiritual.

E sobrou para os sites de fofoca.

Sobrou até para o crente fofoqueiro

“Crente que se alimenta de site de fofoca tem que se converter”, disparou.

Bruna também disse que quem publica fake news para destruir reputações e famílias não estaria exercendo um trabalho digno. Na visão dela, quem faz isso estaria “trabalhando para o inimigo”.

E não ficou só no plano espiritual. A cantora avisou que ela e o marido têm assessoria e que, se alguém divulgar mentira, “vai ter consequência”. Segundo Bruna, existe “a lei de Deus e a lei dos homens”.

Ela ainda contou que os dois se casaram “completamente puros”, dentro dos princípios cristãos, e afirmou que isso também incomoda muita gente.

Depois de quase 12 minutos pedindo para os seguidores pararem de consumir fofoca, Bruna terminou o vídeo fazendo exatamente o que qualquer boa fofoca precisa: deixou suspense.

A cantora anunciou que ela e o marido estão preparando uma novidade voltada para solteiros, noivos e casados, mas não revelou o que é.

Ou seja: sites de fofoca, não. Mistério para deixar todo mundo curioso, pode.

Até satanás, citado algumas vezes durante o vídeo, deve ter ficado esperando o anúncio.