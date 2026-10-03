Carol Lekker pode ter seu futuro na Record afetado após a repercussão da gafe com Adryana Ribeiro - ReproduÃÂ§ÃÂ£o Instagram

Carol Lekker pode ter seu futuro na Record afetado após a repercussão da gafe com Adryana RibeiroReproduÃÂ§ÃÂ£o Instagram

Publicado 03/10/2026 10:00

A passagem de Carol Lekker pela Record pode estar por um fio. Segundo informações publicadas nesta sexta-feira, a emissora estaria avaliando a demissão da ex-Fazenda depois da repercussão da gafe envolvendo Adryana Ribeiro durante uma transmissão ao vivo.

A confusão começou quando Carol contou à cantora que Rick, seu ex-marido, havia morrido. O detalhe nada pequeno é que Adryana ainda não sabia da morte. Abalada, ela começou a chorar e deixou a transmissão. A cena viralizou e Carol virou alvo de uma enxurrada de críticas.

Depois, a influenciadora pediu desculpas e afirmou que acreditava que Adryana já soubesse. Também disse que Dudu Camargo teria sugerido que ela desse a notícia. Ele negou ter responsabilidade pelo episódio.

Agora, de acordo com as informações divulgadas, a repercussão teria chegado à cúpula da Record e a permanência de Carol na emissora estaria sendo discutida. Se a demissão realmente vier, a notícia que ela deu ao vivo pode acabar produzindo outra: a do próprio desemprego. Ao vivo, tudo pode acontecer. Inclusive a conta chegar depois.