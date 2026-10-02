Danilo Mesquita arrancou elogios pela beleza e ganhou até declaração de Anitta nas redes sociais - Reprodução Instagram

Danilo Mesquita arrancou elogios pela beleza e ganhou até declaração de Anitta nas redes sociais Reprodução Instagram

Publicado 02/10/2026 11:30

Danilo Mesquita foi prestigiar a estreia da segunda temporada de ‘Amor da Minha Vida’, mas, pelas fotos publicadas nas redes sociais, teve gente prestando menos atenção na série e mais no rapaz. E vamos combinar: fica difícil condenar.

Apontado como novo namorado de Anitta, o ator surgiu todo de branco, arrancou uma chuva de elogios e ganhou até manifestação pública da própria cantora. Larissa foi ao perfil do amado e escreveu: ‘Uma beleza de doer os olhos’. Danilo, rápido no gatilho, respondeu: ‘Pra combinar com você’.

Mas os seguidores foram menos românticos e bem mais objetivos: a avaliação geral é de que Anitta está muito bem servida.

Depois de tantos hits, pelo visto, a Poderosa acertou também na escolha do elenco da vida real.