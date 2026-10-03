Roberto Justus aparece em mensagens insistindo por uma reunião com Daniel Vorcaro - Reprodução Instagram

Roberto Justus aparece em mensagens insistindo por uma reunião com Daniel VorcaroReprodução Instagram

Publicado 03/10/2026 08:00

Acostumado a comandar a sala de reunião, Roberto Justus apareceu do outro lado da mesa em mensagens trocadas com Daniel Vorcaro. Conversas reveladas pelo Poder360 mostram o empresário insistindo para conseguir um encontro com o então banqueiro. Valia qualquer brecha na agenda: Justus chegou a pedir ‘uma horinha’, em qualquer horário. Quando R$ 143 milhões entram na conversa, até agenda de executivo ganha horário extra.

O motivo da aflição era uma operação envolvendo a Stelcorp, empresa da qual Justus é sócio. Um aporte feito pelo Banco Master aparecia no balanço como dívida, e Justus discutia com Vorcaro uma solução que passava pela conversão de R$ 143 milhões em notas comerciais numa participação de 30% da companhia e posterior recompra dessa fatia por R$ 130 milhões, em cinco anos.

Nas mensagens, Justus chegou a dizer que nunca havia se decepcionado tanto com alguém. Vorcaro devolveu na mesma moeda e afirmou também nunca ter se decepcionado tanto. Ou seja: faltava acordo financeiro, mas mágoa tinha liquidez imediata.

Justus também mencionou a possibilidade de recuperação judicial e descreveu naquele momento uma companhia com patrimônio negativo e dificuldades para honrar compromissos e conseguir novos financiamentos. Depois da publicação da reportagem, sua assessoria esclareceu que a recuperação judicial foi citada como estratégia de negociação, não como anúncio de que seria requerida.

Vorcaro não se tornou sócio da Stelcorp e, segundo a assessoria, Justus encerrou a relação empresarial antes da liquidação do Banco Master e da prisão do banqueiro. As mensagens analisadas pelo Poder360 não apontam ilegalidade na operação. Revelam, isso sim, que até quem passou anos perguntando ‘você está demitido?’ às vezes precisa perguntar: ‘tem uma horinha pra mim?’.