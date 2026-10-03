Jonatas Faro revelou em ?A Fazenda 18? que se relacionava com um homem antes do confinamento - Reprodução Instagram

Jonatas Faro revelou em ?A Fazenda 18? que se relacionava com um homem antes do confinamentoReprodução Instagram

Publicado 03/10/2026 09:00

Jônatas Faro resolveu abrir o jogo em A Fazenda 18. Durante uma conversa com outros peões, o ator revelou que está se relacionando com um homem fora do reality e contou até o combinado que fez com o rapaz antes de entrar no confinamento.

Jônatas explicou que deixou o affair livre para seguir a vida caso não gostasse de alguma coisa que visse durante sua participação no programa. ‘Se você assistir alguma coisa que não te agrade, pode seguir’, contou o ator. E completou, bem desprendido: ‘Depois você me comunica’. Relacionamento aberto talvez não. Porta de saída, pelo menos, ficou destrancada.

A revelação não era exatamente novidade para quem passou pela sede. Stephanie Gomes, primeira eliminada desta edição, já havia contado que Jônatas falou sobre sua bissexualidade durante o confinamento, numa conversa que não ganhou repercussão fora do programa naquele momento.

Com o assunto explodindo nas redes sociais nesta sexta-feira, a própria equipe do ator resolveu colocar um ponto final nas especulações e publicou a bandeira bissexual, confirmando que Jônatas é bi.

Aos 39 anos, o ator já foi casado com Danielle Winits, com quem tem um filho. Agora, resolveu falar da vida afetiva com a maior naturalidade dentro do reality. Só faltou um pequeno detalhe para satisfazer a turma da fofoca: contar quem é o boy...