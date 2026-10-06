Patrícia Abravanel apareceu novamente sem aliança em meio ao caso Vorcaro - Reprodução Instagram

Patrícia Abravanel apareceu novamente sem aliança em meio ao caso Vorcaro Reprodução Instagram

Publicado 06/10/2026 08:30

O casamento de Patrícia Abravanel e Fábio Faria voltou para o centro das atenções. Ontem (5), a apresentadora apareceu novamente sem a aliança em vídeos publicados nas redes sociais. O detalhe chamou atenção justamente após novas revelações sobre a proximidade de Fábio com Daniel Vorcaro.

A revista Piauí revelou registros de uma viagem de Fábio e Vorcaro a Londres, em março de 2024. As novas informações se somam às mensagens já divulgadas envolvendo os dois. Patrícia e Fábio não anunciaram separação.

Mas uma coisa é certa: em tempos de tanta mensagem vazando, até a ausência de uma aliança acaba falando mais do que muito grupo de WhatsApp.