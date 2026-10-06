Natanzinho Lima e o pai, Fiote, que disputou uma vaga de deputado federal por SergipeReprodução Instagram

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Andrei Lara
A coluna ficou com a pulga atrás da orelha ao saber que Natanzinho Lima estava fora do Brasil justamente no dia da eleição. E foi apurar. O cantor fez campanha, participou de carreata e até pediu votos nas redes sociais para o pai, Everton Souza Nascimento, o Fiote, candidato a deputado federal por Sergipe. Só que, na hora de votar, o próprio filho não estava no país. Natanzinho estava em Portugal com a esposa, Karolly Rayssa. Fiote terminou a disputa com 8.488 votos e não conseguiu se eleger. Fez campanha para o pai, pediu voto para todo mundo, mas o dele mesmo não entrou na conta.