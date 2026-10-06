Natanzinho Lima e o pai, Fiote, que disputou uma vaga de deputado federal por SergipeReprodução Instagram
Exclusivo Natanzinho fez campanha para o pai, mas não votou nele
Cantor estava em Portugal no dia em que o pai disputava vaga de deputado federal
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Luís Felipe Marotti assume direção geral do Roxy Dinner Show
Executivo que chegou antes da inauguração assume o comando da casa, que se aproxima de 500 apresentações e soma cerca de 140 mil espectadores
Carol Lekker pode ser demitida da Record após gafe ao vivo
Emissora estaria avaliando futuro da ex-Fazenda após ela revelar ao vivo a morte do ex-marido de Adryana Ribeiro
Jônatas Faro revela affair com homem em ‘A Fazenda’
Ator contou aos colegas de confinamento que vivia um romance com um homem havia cerca de um mês e meio antes do reality
Roberto Justus implorou por reunião com Vorcaro
Mensagens revelam insistência do empresário por encontro com Vorcaro em meio a negociação envolvendo R$ 143 milhões
Vorcaro xinga Yasmin Brunet após descobrir encontros com MC Daniel
Mensagens obtidas pela PF revelam intimidade entre modelo e empresário e mostram reação pesada de Vorcaro à presença de MC Daniel
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