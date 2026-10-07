Ricardo Couto: elegância no trato e disposição para ouvirGoverno do Estado do Rio de Janeiro
Em tempos tão ásperos, Ricardo Couto ainda escolhe a elegância
Governador interino cumprimentou os dois candidatos e ofereceu apoio à transição, à espera da definição da Justiça Eleitoral
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Traição ou dinheiro? Término de Arthur Aguiar vira prato cheio
Separação de Jheny Santucci faz circular especulações sobre infidelidade e problemas financeiros do ator
Deu urna! Grupo de Fred Pontes coleciona diversos eleitos
Grupo com mais de mil integrantes teve uma enxurrada de comemorações depois das urnas
Patrícia Abravanel tira aliança em meio ao caso Vorcaro
Apresentadora chama atenção em meio às novas revelações envolvendo Fábio Faria e o ex-banqueiro
Natanzinho fez campanha para o pai, mas não votou nele
Cantor estava em Portugal no dia em que o pai disputava vaga de deputado federal
Luís Felipe Marotti assume direção geral do Roxy Dinner Show
Executivo que chegou antes da inauguração assume o comando da casa, que se aproxima de 500 apresentações e soma cerca de 140 mil espectadores
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