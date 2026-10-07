Ricardo Couto: elegância no trato e disposição para ouvir - Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ricardo Couto: elegância no trato e disposição para ouvirGoverno do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 07/10/2026 08:50

Podem falar o que quiserem, mas dificilmente o Rio encontrará um governador tão elegante quanto Ricardo Couto . A cortesia aparece no trato. Após o primeiro turno, o interino ligou para Douglas Ruas e Eduardo Paes, cumprimentou os dois e se colocou à disposição para apresentar a estrutura do governo e iniciar a transição quando a Justiça Eleitoral definir o resultado. O mesmo respeito aos dois lados da disputa.

Saber ouvir também faz parte dessa postura. Em agosto, o governo decidiu extinguir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação como pasta independente e transferir suas funções para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Pesquisadores, reitores e parlamentares reagiram. Couto recebeu representantes do setor e anunciou que restabeleceria a secretaria. As conversas também envolveram o secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Willeman.

Tratar as pessoas com respeito e ouvir quem discorda deveria ser rotina no poder. Quando isso merece registro, já diz muito sobre a nossa política. Vamos sentir saudades.