Entrega da expansão do HELagos realizada pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto - Foto:Reproduçaõ

Entrega da expansão do HELagos realizada pelo governador em exercício, desembargador Ricardo CoutoFoto:Reproduçaõ

Publicado 28/09/2026 18:07

governador em exercício, desembargador Ricardo Couto conheçando HELagos Foto: Reprodução

INVESTIMENTO COM IMPACTO REGIONAL

RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS

Mais do que uma obra restrita a Saquarema, a ampliação tem impacto direto sobre a rede de saúde de toda a Região dos Lagos. O HELagos é referência estadual para atendimento de gestações de alto risco e assistência materno-infantil, recebendo pacientes de municípios como Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Búzios, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e Silva Jardim, além de Saquarema.Segundo as informações divulgadas pelo Estado, a área de cobertura reúne aproximadamente 1 milhão de habitantes. O Plano Regional de Saúde da Baixada Litorânea também identifica o HELagos como unidade de referência para gestação de alto risco e UTI neonatal na região.A expansão acrescentou quase 200 metros quadrados à área assistencial. A estrutura da Terapia Intensiva Neonatal passou de 86 m² para 163,06 m², enquanto a área destinada aos cuidados intermediários saltou de 47,11 m² para 169,86 m².Entre os novos equipamentos estão ventiladores pulmonares, monitores multiparamétricos, incubadoras e berços aquecidos. A unidade também passou a contar com um leito Canguru, destinado a recém-nascidos que apresentam condições clínicas para esse tipo de cuidado, permitindo maior participação dos pais durante a recuperação.Durante a entrega, Ricardo Couto associou a ampliação à política de controle das contas públicas e afirmou que a racionalização dos gastos permitiu ao Estado direcionar recursos para áreas consideradas prioritárias, entre elas a Saúde.A declaração coloca a expansão do HELagos dentro de um discurso mais amplo do governo estadual sobre equilíbrio fiscal e capacidade de investimento. Na prática, o resultado mais imediato da obra é o aumento da oferta de leitos especializados em uma região que depende de uma estrutura de referência para casos neonatais de maior complexidade.A Secretaria Estadual de Saúde também destacou que o aumento da capacidade pode reduzir a necessidade de transferência de recém-nascidos para outras unidades e ampliar a oferta de atendimento especializado na rede estadual.