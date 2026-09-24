Candidato a deputado estadual, Felipinho Ravis; prefeito Ramon Gidalte; vereador Vinicius Pereira; candidato a deputado federal Dr. Luizinho e vice-prefeito Marquinhos da Vaca MecânicaFoto: Redes Sociais
Suposto assédio eleitoral envolve Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
Servidores foram adicionados em grupo de WhatsApp e convidados a comparecer a evento político nesta quarta-feira (23)
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Alexandre Martins amplia política para mulheres com 3ª Casa da Mulher
Nova unidade em José Gonçalves amplia rede municipal e reúne qualificação profissional, empreendedorismo, acolhimento e prevenção à violência
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Diploma Ulysses Guimarães foi entregue pelo deputado estadual Fred Pacheco, autor da proposta
Serginho sanciona pacote de leis voltado à população autista
Medidas de autoria de André Jacaré foram aprovadas pela Câmara e sancionadas pelo prefeito criam ações de triagem precoce, atendimento itinerante, adaptação escolar e conscientização sobre diagnóstico tardio
Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
Gabriela e Júlio Lopes reúnem Serginho, vereadores e lideranças em Cabo Frio
Encontro nesta quinta-feira (17) reforçou a articulação em torno da dobradinha, enquanto candidata percorreu a cidade em uma maratona de agendas
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