Prefeito de Búzios, Alexandre Martins em inauguração da Nova unidade no José GonçalvesFoto: Ascom
A nova unidade faz parte da estratégia da gestão do prefeito Alexandre Martins de descentralizar serviços municipais. Durante a inauguração, ele destacou que levar o equipamento para dentro dos bairros reduz barreiras de deslocamento e aproxima as políticas públicas das mulheres que precisam dos serviços.
“Quando eu inauguro uma Casa da Mulher Buziana em um bairro, eu estou trazendo esse serviço para a população. Então, eu falo de mobilidade, eu falo de levar o serviço no bairro. É a terceira de muitas que ainda virão. A nossa ideia é colocar em todos os bairros”, afirmou Alexandre.
O prefeito também relacionou a política de proteção à busca pela independência financeira. Segundo ele, o fortalecimento da mulher acaba produzindo reflexos sobre todo o núcleo familiar.
“Quando você protege a mulher, quando você empodera a mulher, quando você dá autonomia econômica para essa mulher, você está ajudando a família inteira”, destacou.
CARRO-CHEFE DA UNIDADE
A secretária da Mulher, Karen Coutinho, explicou que a capacitação e a profissionalização serão o “carro-chefe” da unidade. A programação prevê parcerias com Senac, Firjan, Senai e Sebrae, contemplando desde formação profissional até incentivo ao empreendedorismo feminino.
“Os serviços principais são de capacitação e profissionalização da mulher. Nosso carro-chefe são cursos em parceria com o Senac, com a Firjan, com o Sebrae, também no incentivo ao empreendedorismo feminino, mas também atuamos na acolhida das mulheres, na proteção às mulheres vítimas de violência”, explicou Karen.
Entre as formações previstas estão cursos nas áreas de beleza, como alongamento de cílios e depilação, artesanato, atividades de criatividade e construção civil. Com o Sebrae, a previsão é promover imersões voltadas ao empreendedorismo feminino.
Outro destaque será a abertura de turmas de letramento para mulheres que ainda não sabem ler ou escrever, ampliando o caráter social do equipamento.
A Casa também terá atuação na prevenção em saúde, com orientações, grupos de acolhimento com psicóloga e rodas de conversa com profissionais da área. Segundo Karen, a proposta é reunir diferentes frentes da política pública em um mesmo equipamento.
“É mesmo um polo de atendimento, de proteção, de empoderamento da mulher. Aqui é a nossa principal porta de entrada da política pública para a mulher, que em Búzios é a nossa Casa da Mulher Buziana”, afirmou.
EXPANSÃO PELOS BAIRROS
Politicamente, a inauguração consolida uma estratégia que a administração pretende ampliar. Ao chegar à terceira unidade, Alexandre Martins já sinaliza que o projeto não deverá parar em José Gonçalves e que a intenção é levar a Casa da Mulher Buziana para outros bairros.
Além da proteção às mulheres em situação de violência, a gestão aposta na qualificação e na geração de renda como instrumentos de autonomia, associando assistência social, prevenção e desenvolvimento econômico.
As inscrições para os serviços e cursos estão abertas às moradoras de Búzios a partir dos 16 anos. Para realizar o cadastro, é necessário comparecer à unidade com RG, CPF e comprovante de residência. No local, as interessadas podem preencher uma ficha indicando as áreas de formação de maior interesse, informação que também servirá para orientar a abertura de futuras turmas.
“Você, mulher de Búzios, que mora aqui próximo da nossa casa em José Gonçalves, vem conhecer os nossos serviços, vem conhecer a nossa casa. Esse espaço é feito especialmente para você mulher, para buscar uma acolhida, um apoio, um curso, uma atividade”, convidou Karen.
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