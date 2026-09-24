Prefeito de Búzios, Alexandre Martins em inauguração da Nova unidade no José Gonçalves - Foto: Ascom

Prefeito de Búzios, Alexandre Martins em inauguração da Nova unidade no José GonçalvesFoto: Ascom

Publicado 24/09/2026 18:15 | Atualizado 24/09/2026 20:59

Nova unidade no José Gonçalves em Búzios Foto: Ascom

Prefeito de Búzios, Alexandre Martins em inauguração da Nova unidade no José Gonçalves Foto: Ascom

A secretária da Mulher, Karen Coutinho, explicou que a capacitação e a profissionalização serão o “carro-chefe” da unidade. A programação prevê parcerias com Senac, Firjan, Senai e Sebrae, contemplando desde formação profissional até incentivo ao empreendedorismo feminino.“Os serviços principais são de capacitação e profissionalização da mulher. Nosso carro-chefe são cursos em parceria com o Senac, com a Firjan, com o Sebrae, também no incentivo ao empreendedorismo feminino, mas também atuamos na acolhida das mulheres, na proteção às mulheres vítimas de violência”, explicou Karen.Entre as formações previstas estão cursos nas áreas de beleza, como alongamento de cílios e depilação, artesanato, atividades de criatividade e construção civil. Com o Sebrae, a previsão é promover imersões voltadas ao empreendedorismo feminino.Outro destaque será a abertura de turmas de letramento para mulheres que ainda não sabem ler ou escrever, ampliando o caráter social do equipamento.A Casa também terá atuação na prevenção em saúde, com orientações, grupos de acolhimento com psicóloga e rodas de conversa com profissionais da área. Segundo Karen, a proposta é reunir diferentes frentes da política pública em um mesmo equipamento.“É mesmo um polo de atendimento, de proteção, de empoderamento da mulher. Aqui é a nossa principal porta de entrada da política pública para a mulher, que em Búzios é a nossa Casa da Mulher Buziana”, afirmou.Politicamente, a inauguração consolida uma estratégia que a administração pretende ampliar. Ao chegar à terceira unidade, Alexandre Martins já sinaliza que o projeto não deverá parar em José Gonçalves e que a intenção é levar a Casa da Mulher Buziana para outros bairros.Além da proteção às mulheres em situação de violência, a gestão aposta na qualificação e na geração de renda como instrumentos de autonomia, associando assistência social, prevenção e desenvolvimento econômico.As inscrições para os serviços e cursos estão abertas às moradoras de Búzios a partir dos 16 anos. Para realizar o cadastro, é necessário comparecer à unidade com RG, CPF e comprovante de residência. No local, as interessadas podem preencher uma ficha indicando as áreas de formação de maior interesse, informação que também servirá para orientar a abertura de futuras turmas.“Você, mulher de Búzios, que mora aqui próximo da nossa casa em José Gonçalves, vem conhecer os nossos serviços, vem conhecer a nossa casa. Esse espaço é feito especialmente para você mulher, para buscar uma acolhida, um apoio, um curso, uma atividade”, convidou Karen.