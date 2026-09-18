Noite reuniu autoridades e virou mais uma demonstração pública da articulação eleitoral Portal RC24h
A noite desta quinta-feira (17) foi de casa cheia e clima de articulação política em Cabo Frio. Um espaço na Avenida América Central ficou lotado para o encontro que reúne a candidata a deputada estadual Dra. Gabriela (PL) e o deputado federal Júlio Lopes (PP), que disputa a reeleição. O encontro também conta com a presença do prefeito Dr. Serginho (PL), o secretário municipal de Administração, Vinícius Corrêa, os vereadores cabo-frienses Luís Geraldo (REP) e Jean da Autoescola (PP), integrantes do grupo político e lideranças de diferentes municípios da Região dos Lagos.
MOBILIZAÇÃO PARA ALERJ
Em clima de campanha, os participantes destacaram a parceria entre os dois candidatos e a articulação com o grupo político que hoje comanda o município. Dr. Serginho declarou apoio à dobradinha e afirmou que Júlio Lopes é parceiro de Cabo Frio, enquanto Gabriela foi apresentada como um novo nome para representar a cidade e a região na Assembleia Legislativa. Júlio, por sua vez, chamou atenção para a mobilização em torno da candidatura de Gabriela e brincou com a maratona de agendas da candidata — que, horas antes, havia sido flagrada pela coluna fazendo uma “merendinha” com a equipe antes de seguir para o encontro. Com vereadores, prefeito e lideranças regionais reunidos no mesmo palanque, a noite virou mais uma demonstração pública da articulação eleitoral construída em torno da dupla.
CAMINHADAS ANTECEDERAM ENCONTRO
Não dá pra negar a disposição física da Dra Gabi que, aliás, faz dobradinha em 42 municípios. Antes da reunião, durante o dia, fez corpo a corpo no Itajuru, foi na Praia do Siqueira, parou pra lanchar - ninguém é de ferro - com a equipe, o maridão Illo Rangel e suas assessoras. Estava bem animada.
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