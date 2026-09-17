Marcelo Magno entre a primeira-dama Gabi Netto e o vice-prefeito Diego Silveira - Ascom

Marcelo Magno entre a primeira-dama Gabi Netto e o vice-prefeito Diego Silveira Ascom

Publicado 17/09/2026 13:53





A entrega contou com a presença da primeira-dama Gabi Netto, do vice-prefeito Diego Silveira (MDB), do secretário municipal de Saúde, Jorge Diniz, e da coordenadora da maternidade, Marcella Vidal.



Durante a visita à nova estrutura, Marcelo destacou o significado da maternidade para uma cidade que, no passado, precisava encaminhar suas gestantes para outros municípios.



“Eu nasci em Cabo Frio porque a gente não tinha maternidade aqui”, lembrou o prefeito. Para Marcelo, a realidade mudou e Arraial hoje tem uma estrutura própria para atender as mães cabistas. “A gente tem hoje o privilégio de ter isso aqui. Essa estrutura, tudo novinho, tudo muito lindo”, afirmou.



Segundo o prefeito, a reforma também representa um aumento na capacidade de atendimento da unidade, com mais leitos e melhores condições para as pacientes. O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PSD) , entregou nesta quarta-feira (16) a nova Maternidade Elza Soares de Barcellos, no Hospital Geral. A unidade passou por uma reforma completa, com ampliação de leitos, climatização dos ambientes e novos espaços para atendimento de gestantes, mães e recém-nascidos.A entrega contou com a presença da primeira-dama Gabi Netto, do vice-prefeito Diego Silveira (MDB), do secretário municipal de Saúde, Jorge Diniz, e da coordenadora da maternidade, Marcella Vidal.Durante a visita à nova estrutura, Marcelo destacou o significado da maternidade para uma cidade que, no passado, precisava encaminhar suas gestantes para outros municípios.“Eu nasci em Cabo Frio porque a gente não tinha maternidade aqui”, lembrou o prefeito. Para Marcelo, a realidade mudou e Arraial hoje tem uma estrutura própria para atender as mães cabistas. “A gente tem hoje o privilégio de ter isso aqui. Essa estrutura, tudo novinho, tudo muito lindo”, afirmou.Segundo o prefeito, a reforma também representa um aumento na capacidade de atendimento da unidade, com mais leitos e melhores condições para as pacientes.





MAIS ESTRUTURA E SEGURANÇA



O secretário de Saúde, Jorge Diniz, destacou que a maternidade faz parte de uma sequência de intervenções realizadas pela Prefeitura na área da Saúde.



“A gente já tem feito uma série de intervenções na saúde, uma série de melhorias e avanços. E essa é mais uma, que é justamente a modernização da nossa maternidade”, afirmou.



Entre as novidades estão o aumento no número de leitos e a criação de uma sala de estabilização para gestantes, além da ampliação da sala de cuidados ao recém-nascido.



Jorge também ressaltou a climatização e a renovação dos ambientes como parte da proposta de oferecer mais conforto e segurança às pacientes.



A nova maternidade conta ainda com quatro alojamentos conjuntos, posto de enfermagem, sala de pré-parto, parto e nascimento, sala de medicação e banheiros adaptados para pessoas com deficiência.



A entrega reforça a presença da Saúde na agenda administrativa de Marcelo Magno e coloca em funcionamento uma estrutura que combina ampliação da capacidade de atendimento com a renovação física de um dos principais serviços de saúde materno-infantil do município.