Presidente do DER, Gabryela Dantas, e prefeita de Araruama, Daniela SoaresAscom
Ao lado da presidente do DER, Gabryela Dantas, da equipe técnica e do secretário municipal de Obras, Fernando Frauches, Daniela voltou a cobrar avanços em demandas já apresentadas ao Estado. Entre as prioridades está o projeto de ligação da Via Lagos à RJ-138, criando um acesso direto à estrada de São Vicente. A proposta pode melhorar a mobilidade e facilitar a conexão entre diferentes regiões do município.
A prefeita também colocou na pauta a manutenção e conservação das rodovias estaduais que cortam Araruama: RJ-138, RJ-102, RJ-106 e RJ-124A. A movimentação mostra uma Daniela Soares cada vez mais presente na articulação fora dos limites do município, buscando transformar demandas locais em investimentos e obras.
“Estamos fazendo a nossa parte para que eles avancem. Hoje, viemos reforçar junto ao Governo do Estado as demandas do município e buscar esse apoio para tirar essas iniciativas do papel”, afirmou Daniela.
A busca por recursos e parcerias para infraestrutura ganhou ainda mais peso diante do déficit de pavimentação e urbanização enfrentado por Araruama. Em fevereiro, Daniela já havia levado ao Tribunal de Contas do Estado a discussão sobre a utilização dos royalties do petróleo e defendido maior flexibilidade para direcionar recursos também para infraestrutura urbana. Na ocasião, a prefeita afirmou que cerca de 30% da cidade era pavimentada e classificou a infraestrutura como um dos principais desafios da gestão.
Agora, a estratégia passa também pela construção de uma agenda diretamente com o Executivo estadual.
FAZENDINHA ENTRA NO RADAR
Na segunda etapa da agenda, Daniela se reuniu com o secretário estadual de Infraestrutura e Obras Públicas, Pablo Villarim, para discutir projetos apresentados por Araruama no programa Governo Presente nas Cidades.
Entre as propostas está um pacote de intervenções para o bairro Fazendinha, com previsão de drenagem, pavimentação, sinalização e implantação de calçadas.
O momento atual é de avaliação técnica dos projetos apresentados pelo município, etapa necessária para que as propostas avancem dentro do Governo do Estado.
Para a prefeita, acompanhar pessoalmente essas tratativas é fundamental para acelerar os processos e garantir que as demandas de Araruama permaneçam na agenda estadual.
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