Presidente do DER, Gabryela Dantas, e prefeita de Araruama, Daniela Soares - Ascom

Presidente do DER, Gabryela Dantas, e prefeita de Araruama, Daniela SoaresAscom

Publicado 10/09/2026 14:19 | Atualizado 10/09/2026 16:08

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), intensificou nesta quarta (9) a articulação política e institucional com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para avançar em projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento do município.



Ao lado da presidente do DER, Gabryela Dantas, da equipe técnica e do secretário municipal de Obras, Fernando Frauches, Daniela voltou a cobrar avanços em demandas já apresentadas ao Estado. Entre as prioridades está o projeto de ligação da Via Lagos à RJ-138, criando um acesso direto à estrada de São Vicente. A proposta pode melhorar a mobilidade e facilitar a conexão entre diferentes regiões do município.



A prefeita também colocou na pauta a manutenção e conservação das rodovias estaduais que cortam Araruama: RJ-138, RJ-102, RJ-106 e RJ-124A. A movimentação mostra uma Daniela Soares cada vez mais presente na articulação fora dos limites do município, buscando transformar demandas locais em investimentos e obras.

A prefeita também levou ao Estado a necessidade de manutenção das rodovias estaduais que cortam Araruama, incluindo as RJs 138, 102, 106 e 124A.



“Estamos fazendo a nossa parte para que eles avancem. Hoje, viemos reforçar junto ao Governo do Estado as demandas do município e buscar esse apoio para tirar essas iniciativas do papel”, afirmou Daniela.



A busca por recursos e parcerias para infraestrutura ganhou ainda mais peso diante do déficit de pavimentação e urbanização enfrentado por Araruama. Em fevereiro, Daniela já havia levado ao Tribunal de Contas do Estado a discussão sobre a utilização dos royalties do petróleo e defendido maior flexibilidade para direcionar recursos também para infraestrutura urbana. Na ocasião, a prefeita afirmou que cerca de 30% da cidade era pavimentada e classificou a infraestrutura como um dos principais desafios da gestão.



Agora, a estratégia passa também pela construção de uma agenda diretamente com o Executivo estadual.



Daniela voltou a cobrar avanços em demandas já apresentadas ao Estado Ascom

FAZENDINHA ENTRA NO RADAR



Na segunda etapa da agenda, Daniela se reuniu com o secretário estadual de Infraestrutura e Obras Públicas, Pablo Villarim, para discutir projetos apresentados por Araruama no programa Governo Presente nas Cidades.



Entre as propostas está



O momento atual é de avaliação técnica dos projetos apresentados pelo município, etapa necessária para que as propostas avancem dentro do Governo do Estado.



Para a prefeita, acompanhar pessoalmente essas tratativas é fundamental para acelerar os processos e garantir que as demandas de Araruama permaneçam na agenda estadual. Na segunda etapa da agenda, Daniela se reuniu com o secretário estadual de Infraestrutura e Obras Públicas, Pablo Villarim, para discutir projetos apresentados por Araruama no programa Governo Presente nas Cidades.Entre as propostas está um pacote de intervenções para o bairro Fazendinha , com previsão de drenagem, pavimentação, sinalização e implantação de calçadas.O momento atual é de avaliação técnica dos projetos apresentados pelo município, etapa necessária para que as propostas avancem dentro do Governo do Estado.Para a prefeita, acompanhar pessoalmente essas tratativas é fundamental para acelerar os processos e garantir que as demandas de Araruama permaneçam na agenda estadual.