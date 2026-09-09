André Ceciliano (PT) e Ramon Gidalte (PL)Foto: Reprodução
A agenda do candidato do Partido dos Trabalhadores na cidade reuniu integrantes da base do governo municipal e do seu vice-prefeito, Marquinhos da Vaca Mecânica (REP). A aproximação chamou a atenção de moradores, grupos de WhatsApp e população local devido à recente atuação de Ramon Gidalte em agendas ligadas ao espectro político de direita, como a campanha para o deputado estadual Douglas Ruas (PL) e manifestações de apoio a lideranças do Partido Liberal.
A população sente que está vivendo um leilão político e criticam a mudança de alianças do prefeito e afirmam que a postura demonstra instabilidade e busca por manutenção do poder. É importante ressaltar que a alternância de apoios afeta a continuidade de projetos públicos e o desenvolvimento de setores prioritários no município, como a geração de emprego, a infraestrutura e o fortalecimento do comércio local.
A equipe de reportagem procurou a assessoria de imprensa do prefeito Ramon Gidalte para comentar as críticas e a formação das novas alianças, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.