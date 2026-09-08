Ramon Gidalte no bairro São João Foto: Reprodução
Em 2021, o prefeito Ramon Dias Gidalte (PL), iniciou a gestão com a solicitação de um empréstimo no valor de R$ 29 milhões junto à Caixa Econômica Federal para intervenções viárias. Em 2022, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) concedeu um financiamento de R$ 30 milhões à administração municipal. No mesmo ano, o chefe do Poder Executivo participou do anúncio de uma licitação com o governo estadual estimada em mais de R$ 70 milhões para a pavimentação do bairro São João.
No ano de 2024, a Câmara de Vereadores de Casimiro de Abreu aprovou mais duas operações de crédito para o município. A primeira delas, referente à Mensagem 004/2024, autorizou a captação de R$ 35 milhões junto à CEF com a justificativa oficial de executar obras de pavimentação e drenagem no bairro São João. A segunda autorização, referente à Mensagem 017/2024, liberou a captação de R$ 50 milhões junto ao Banco do Brasil. As operações foram contratadas no mesmo período em que a arrecadação da prefeitura registrou crescimento, passando de R$ 267,8 milhões em 2020 para valores superiores a R$ 570 milhões nos anos seguintes.
Registros em vídeo gravados em período anterior à gestão atual mostram Ramon Gidalte, à época no exercício do cargo de vereador, em atuação militante pela infraestrutura do bairro São João. Nas declarações do período, o então parlamentar afirmava que os moradores da localidade viviam em situação de risco devido ao estado das vias públicas.
Atualmente, sem a conclusão do calçamento, a prefeitura realiza serviços de nivelamento do solo com máquinas nos períodos de estiagem. Durante a ocorrência de precipitações intensas, o nivelamento é desfeito pela água, o que provoca o isolamento de moradores em suas residências e impede a circulação de veículos de emergência e de transporte escolar no bairro.
A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu não respondeu aos e-mails sobre a utilização das operações de crédito e a transparência na aplicação dos recursos, solicitados pelo prefeito Ramon Dias Gidalte para a pavimentação do bairro São João. O espaço segue aberto para posicionamento do município.
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