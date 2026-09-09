Presidente da Câmara araruamense Magno Dheco (MDB)Foto: Reprodução
STF anula eleição antecipada da Mesa Diretora da Câmara de Araruama
Decisão acolhe pedido do partido Cidadania e invalida a recondução do vereador Magno Dheco
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Ramon Gidalte, do PL, pede votos para André Ceciliano (PT) em Casimiro
Aparição do prefeito ao lado do petista, nesta terça (8), gerou reações negativas no cenário político local
Da medicina para as urnas: Dra Gabriela apresenta suas bandeiras na disputa pela Alerj
Em entrevista, candidata do PL falou sobre saúde pública, neurodivergência e os desafios da Região dos Lagos
Ramon Gidalte capta R$ 144 milhões, mas São João segue sem pavimentação
Mesmo com R$ 35 milhões aprovados para infraestrutura, mais de 40 ruas enfrentam falta de asfalto e alagamentos
Denúncia contra vereador de Araruama chega à PF e gera suspeita
Documento menciona acusações que envolvem supostos crimes eleitorais, enriquecimento ilícito, abuso de poder político e ocultação de bens
Granada artesanal é apreendida pela PM em área de tráfico em Araruama
Policiais localizaram ainda 560 pinos de cocaína, capa de colete, câmeras e coldre em uma área de mata no Loteamento Monteiro
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