Materiais encontrados pelos policiais em uma casa abandonada - Foto: Reprodução

Materiais encontrados pelos policiais em uma casa abandonada Foto: Reprodução

Publicado 06/09/2026 14:35

Araruama - Uma granada artesanal foi apreendida pela Polícia Militar durante uma ação contra o tráfico de drogas em - Uma granada artesanal foi apreendida pela Polícia Militar durante uma ação contra o tráfico de drogas em Araruama, neste sábado (5). O artefato explosivo estava entre os materiais encontrados pelos policiais em uma casa abandonada no Loteamento Monteiro, na localidade de São Vicente de Paula.

De acordo com a ocorrência, equipes do 42º BPM realizavam patrulhamento em uma área considerada sensível quando receberam informações sobre a atuação de indivíduos ligados ao tráfico de drogas na região. Os policiais foram até o endereço indicado, na Rua dos Brilhantes, e avistaram suspeitos fugindo pelos fundos do imóvel.

Os indivíduos correram em direção a uma área de mata e não foram identificados. Durante as buscas, os policiais encontraram 560 pinos de cocaína, além de um artefato explosivo.

Também foram apreendidos uma capa de colete balístico, duas câmeras de monitoramento e um coldre, materiais que, segundo a ocorrência, seriam utilizados na atividade criminosa.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado. Até o momento, ninguém havia sido preso em razão da ocorrência.