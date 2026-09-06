Materiais encontrados pelos policiais em uma casa abandonada Foto: Reprodução
Granada artesanal é apreendida pela PM em área de tráfico em Araruama
Policiais localizaram ainda 560 pinos de cocaína, capa de colete, câmeras e coldre em uma área de mata no Loteamento Monteiro
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Flávio lidera para presidente e Paes e Ruas empatam em Cabo Frio, diz pesquisa
Pesquisa também aponta Dra. Gabriela na frente para deputada estadual e Subtenente Bernardo liderando a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados
1ª Copa de Canoa Havaiana de Araruama é remarcada para setembro
Mudança ocorre após previsão de chuva, ventos e rajadas para o primeiro fim de semana do mês
Candidatura de Russo "subiu no telhado", em Araruama
MPE dá parecer pelo indeferimento do registro e cita possíveis ligações com pessoas investigadas por organização criminosa; julgamento acontece na próxima semana
MPE pede indeferimento da candidatura de Marquinho Mendes a deputado estadual
Parecer aponta condenações no TCU e rejeição de contas como motivos para considerar o ex-prefeito de Cabo Frio inelegível; decisão final ainda cabe à Justiça Eleitoral
Foragido da Justiça por roubo é preso pela Polícia Militar em Araruama
Homem de 21 anos foi abordado ao sair de um bar de motocicleta e acabou levado para a delegacia da cidade.
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