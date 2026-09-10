André Ceciliano e Ramon Gidalte Reprodução
André Ceciliano defende aliança com Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
O candidato a deputado estadual afirma que aprovação do prefeito ao seu nome é fruto de "gratidão" por R$ 19 milhões em investimentos enviados ao município
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Daniela Soares cobra avanço de projetos junto ao Governo do Estado
Prefeita de Araruama esteve no Rio em reuniões com o DER e secretaria de Infraestrutura para avançar projetos como a nova ligação da Via Lagos com a RJ-138
STF anula eleição antecipada da Mesa Diretora da Câmara de Araruama
Decisão acolhe pedido do partido Cidadania e invalida a recondução do vereador Magno Dheco
Ramon Gidalte, do PL, pede votos para André Ceciliano (PT) em Casimiro
Aparição do prefeito ao lado do petista, nesta terça (8), gerou reações negativas no cenário político local
Da medicina para as urnas: Dra Gabriela apresenta suas bandeiras na disputa pela Alerj
Em entrevista, candidata do PL falou sobre saúde pública, neurodivergência e os desafios da Região dos Lagos
Ramon Gidalte capta R$ 144 milhões, mas São João segue sem pavimentação
Mesmo com R$ 35 milhões aprovados para infraestrutura, mais de 40 ruas enfrentam falta de asfalto e alagamentos
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