Dr. Serginho Reprodução
Segundo o prefeito, Cabo Frio já registrou 104 milímetros de chuva nos últimos dez dias, volume que representa cerca de 70% a mais do que o previsto para todo o mês de setembro.
Nas redes sociais, ele afirmou que a Prefeitura está mobilizada e que as equipes já estão atuando nas ruas.
“Gabinete de Atenção às Chuvas reunido, equipes da Prefeitura nas ruas e muita atenção e cuidado por toda cidade. A quantidade de chuva ultrapassou o previsto e sabemos os impactos e problemas causados, estamos trabalhando e não vamos descansar”, publicou.
Durante a reunião com o secretariado, o prefeito reforçou que a resposta aos impactos das chuvas será multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas da administração municipal. De acordo com ele, as equipes estarão presentes nos pontos considerados prioritários e atuarão tanto nas demandas emergenciais quanto na preparação da cidade para a retomada dos serviços assim que as condições climáticas permitirem.
Serginho também antecipou que, após a redução das chuvas, a Prefeitura pretende avançar com o cronograma de pavimentação de bairros e melhorias nas vias vicinais não pavimentadas, além de manter atenção especial às ocorrências emergenciais em conjunto com a Defesa Civil.
Apesar do alerta, o prefeito fez questão de afastar, neste momento, a ideia de que Cabo Frio esteja vivendo uma situação de crise.
“Nós não estamos numa crise, mas nós temos muita água por vir. Então, nós estamos preparados para qualquer situação que venha acontecer”, afirmou.
A orientação da Prefeitura é que, em situações de emergência, a população acione a Defesa Civil pelo telefone 199.
Com a previsão de continuidade das chuvas, a estratégia adotada pelo governo municipal é manter as equipes mobilizadas e distribuir frentes de trabalho pelos bairros, buscando reduzir os impactos da precipitação e garantir a continuidade da rotina da cidade.
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