Secretários reunidos no Centro de Controle OperacionalAscom

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Renata Cristiane
Desde a última sexta (11), quando o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), assumiu o Gabinete de Atenção às Chuvas, a Prefeitura mantém uma rotina de acompanhamento e articulação das ações preventivas diante da sequência de chuvas que atinge o município e da previsão de novos volumes para os próximos dias.

Na sexta, no sábado (12), no domingo (13) e nesta segunda-feira (14), o prefeito e secretários municipais já estavam reunidos às 5h30 para avaliar os cenários, atualizar as estratégias e coordenar a atuação das equipes nas áreas consideradas mais sensíveis.

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda, diretamente da Central de Monitoramento, Serginho destacou a necessidade de manter as equipes mobilizadas. Segundo a atualização apresentada pela Defesa Civil durante a reunião, a previsão para Cabo Frio era de 20 a 50 milímetros de chuva até o fim do dia, com maior intensidade entre o fim da manhã e a tarde.

A mobilização envolve diferentes áreas. Entre as medidas citadas estão serviços de drenagem e desobstrução de galerias e ralos, limpeza urbana, instalação de bombas em pontos com histórico de alagamento, ações de assistência social e saúde, monitoramento de áreas de risco, prevenção de quedas de árvores, orientação no trânsito e atuação da Defesa Civil.

Na infraestrutura, foram destacadas intervenções na Rua Panamá, no Manoel Corrêa, na Estrada do Guriri e em outros pontos do município.

Também estão previstas ações em bairros de Tamoios, incluindo a preparação para a recuperação de ruas vicinais após o período de chuvas.

A estratégia adotada pelo governo é manter a atuação integrada entre as secretarias enquanto persistirem as condições adversas. A orientação é acompanhar a evolução do cenário meteorológico e antecipar medidas sempre que possível, buscando reduzir os impactos sobre a população.
 
 
 
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