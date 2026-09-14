Secretários reunidos no Centro de Controle OperacionalAscom
Na sexta, no sábado (12), no domingo (13) e nesta segunda-feira (14), o prefeito e secretários municipais já estavam reunidos às 5h30 para avaliar os cenários, atualizar as estratégias e coordenar a atuação das equipes nas áreas consideradas mais sensíveis.
Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda, diretamente da Central de Monitoramento, Serginho destacou a necessidade de manter as equipes mobilizadas. Segundo a atualização apresentada pela Defesa Civil durante a reunião, a previsão para Cabo Frio era de 20 a 50 milímetros de chuva até o fim do dia, com maior intensidade entre o fim da manhã e a tarde.
A mobilização envolve diferentes áreas. Entre as medidas citadas estão serviços de drenagem e desobstrução de galerias e ralos, limpeza urbana, instalação de bombas em pontos com histórico de alagamento, ações de assistência social e saúde, monitoramento de áreas de risco, prevenção de quedas de árvores, orientação no trânsito e atuação da Defesa Civil.
Na infraestrutura, foram destacadas intervenções na Rua Panamá, no Manoel Corrêa, na Estrada do Guriri e em outros pontos do município.
Também estão previstas ações em bairros de Tamoios, incluindo a preparação para a recuperação de ruas vicinais após o período de chuvas.
A estratégia adotada pelo governo é manter a atuação integrada entre as secretarias enquanto persistirem as condições adversas. A orientação é acompanhar a evolução do cenário meteorológico e antecipar medidas sempre que possível, buscando reduzir os impactos sobre a população.
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