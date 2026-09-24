Prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa em inaguração da nova sede da Subsecretaria Municipal de Inclusão Educacional - Foto: Reprodução

Prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa em inaguração da nova sede da Subsecretaria Municipal de Inclusão EducacionalFoto: Reprodução

Publicado 24/09/2026 17:56 | Atualizado 24/09/2026 20:48





A entrega representa mais uma frente da política educacional da administração municipal, com foco no atendimento de alunos que necessitam de suporte específico para desenvolvimento, aprendizagem, comunicação e autonomia.



A cerimônia reuniu pais, alunos, profissionais das áreas de Educação e Saúde e autoridades municipais. O novo espaço concentra diferentes ambientes destinados ao desenvolvimento das políticas de educação inclusiva e pretende aproximar o atendimento das famílias.



Durante a inauguração, Fabinho Costa destacou que a estrutura não representa apenas uma nova instalação física, mas uma ampliação da capacidade de atendimento da rede municipal.



“Estamos entregando muito mais do que um prédio. Estamos ampliando as oportunidades para os nossos alunos e oferecendo às famílias um espaço de acolhimento, cuidado e desenvolvimento. Nosso compromisso é continuar investindo em uma educação, que respeite as diferenças e garanta que cada criança tenha acesso ao atendimento de que precisa”, afirmou o prefeito.



O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID) inaugurou, nesta quinta-feira (24), a nova sede da Subsecretaria Municipal de Inclusão Educacional, no bairro Cidade Nova. A estrutura também passa a abrigar a Escola-Clínica Municipal, criada para ampliar o atendimento especializado aos estudantes da rede municipal de ensino.A entrega representa mais uma frente da política educacional da administração municipal, com foco no atendimento de alunos que necessitam de suporte específico para desenvolvimento, aprendizagem, comunicação e autonomia.A cerimônia reuniu pais, alunos, profissionais das áreas de Educação e Saúde e autoridades municipais. O novo espaço concentra diferentes ambientes destinados ao desenvolvimento das políticas de educação inclusiva e pretende aproximar o atendimento das famílias.Durante a inauguração, Fabinho Costa destacou que a estrutura não representa apenas uma nova instalação física, mas uma ampliação da capacidade de atendimento da rede municipal.“Estamos entregando muito mais do que um prédio. Estamos ampliando as oportunidades para os nossos alunos e oferecendo às famílias um espaço de acolhimento, cuidado e desenvolvimento. Nosso compromisso é continuar investindo em uma educação, que respeite as diferenças e garanta que cada criança tenha acesso ao atendimento de que precisa”, afirmou o prefeito.

Prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa em inaguração da nova sede da Subsecretaria Municipal de Inclusão Educacional Foto: Reprodução

ESCOLA-CLÍNICA É PRINCIPAL NOVIDADE



O principal destaque da nova estrutura é a Escola-Clínica Municipal, que oferecerá atendimento especializado e multiprofissional aos estudantes da rede, preferencialmente aqueles que necessitam de maiores níveis de suporte.



A proposta é trabalhar de maneira integrada, considerando as necessidades individuais de cada aluno. A equipe multidisciplinar deverá atuar sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento, aprendizagem, comunicação e autonomia.



O acesso aos atendimentos será organizado por meio de triagem realizada pela equipe multidisciplinar, em articulação com as unidades escolares. A avaliação deverá identificar as necessidades de cada estudante e orientar o acompanhamento adequado.



Para o subsecretário de Inclusão Educacional, Júnior Negão, a inauguração amplia o suporte oferecido aos estudantes e às famílias.



“Esse é um momento muito especial para todos nós que trabalhamos pela inclusão. A nova sede e a Escola-Clínica representam a ampliação do cuidado com os nossos alunos e suas famílias. Queremos oferecer um atendimento cada vez mais humanizado, respeitando as particularidades de cada estudante e contribuindo para o seu desenvolvimento e sua autonomia”, afirmou.

Prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa em inaguração da nova sede da Subsecretaria Municipal de Inclusão Educacional Foto: Reprodução



EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL



Além do atendimento educacional, a nova estrutura busca fortalecer a articulação entre Educação, Saúde e Assistência Social, permitindo que diferentes áreas participem de maneira mais integrada do acompanhamento dos estudantes e de suas famílias.



A Subsecretaria de Inclusão Educacional, vinculada à Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), é responsável pelo planejamento e acompanhamento das políticas de inclusão do município.



Entre suas atribuições estão a formação continuada dos profissionais da educação, o fortalecimento das Salas de Recursos Multifuncionais, o acompanhamento das demandas da Educação Especial e a elaboração de projetos inclusivos.



Politicamente, a inauguração amplia uma estrutura permanente da administração municipal para uma área que envolve diretamente escolas, famílias e diferentes setores da rede pública.



Com a nova sede e a Escola-Clínica, Iguaba Grande passa a concentrar no mesmo espaço serviços e profissionais voltados à inclusão educacional, com a proposta de oferecer mais suporte, acompanhamento e condições de desenvolvimento aos estudantes da rede municipal. Além do atendimento educacional, a nova estrutura busca fortalecer a articulação entre Educação, Saúde e Assistência Social, permitindo que diferentes áreas participem de maneira mais integrada do acompanhamento dos estudantes e de suas famílias.A Subsecretaria de Inclusão Educacional, vinculada à Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), é responsável pelo planejamento e acompanhamento das políticas de inclusão do município.Entre suas atribuições estão a formação continuada dos profissionais da educação, o fortalecimento das Salas de Recursos Multifuncionais, o acompanhamento das demandas da Educação Especial e a elaboração de projetos inclusivos.Politicamente, a inauguração amplia uma estrutura permanente da administração municipal para uma área que envolve diretamente escolas, famílias e diferentes setores da rede pública.Com a nova sede e a Escola-Clínica, Iguaba Grande passa a concentrar no mesmo espaço serviços e profissionais voltados à inclusão educacional, com a proposta de oferecer mais suporte, acompanhamento e condições de desenvolvimento aos estudantes da rede municipal.