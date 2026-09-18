Daniela, Valéria Amaral e professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli AmaralReprodução
A comitiva participa da Paulo Freire Conference at Columbia University 2026, encontro que reúne pesquisadores, educadores e estudantes para dois dias de debates, apresentações e exibições sobre a obra de Paulo Freire e sua aplicação como tecnologia social em currículos, metodologias e políticas públicas.
Com o tema “Freire no mundo: das práticas educativas à transformação de sistemas educacionais”, a programação está organizada em três eixos: da sala de aula à política pública; ética do diálogo com indicadores concretos; e pontes intelectuais entre Brasil e mundo.
Além da participação na conferência, Daniela e a comitiva de Araruama já tiveram encontros institucionais. Entre eles, uma reunião com o cônsul geral do Brasil em Nova Iorque, Adalnio Ganem e com diplomata brasileira, Bruna Veríssimo.
A premiação já havia sido antecipada pela coluna, que revelou em primeira mão, a viagem da prefeita e da secretária de Educação aos EUA.
Na ocasião, Daniela afirmou que o reconhecimento está relacionado a um projeto desenvolvido pela Comunidade Pedagógica da escola bilíngue, que envolveu um intercâmbio entre alunos da rede municipal e estudantes do exterior.
Segundo a prefeita, a iniciativa foi sendo construída a partir dessa experiência internacional e apresentou resultados considerados positivos pela equipe responsável.
Ainda de acordo com declaração feita por Daniela à coluna, este é o sexto prêmio relacionado à Educação recebido pelo município em um ano e meio de governo, segundo o levantamento apresentado pela própria prefeita.
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