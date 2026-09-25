Benedita da Silva, Tainá e Anielle com apoiadores - Foto: Reprodução

Benedita da Silva, Tainá e Anielle com apoiadoresFoto: Reprodução

Publicado 25/09/2026 18:46

As candidatas do Partido dos Trabalhadores (PT) Benedita da Silva, postulante ao Senado Federal, e Tainá de Paula, candidata a deputada federal, cumpriram uma intensa agenda política pela Região dos Lagos nesta sexta-feira (25). A comitiva percorreu as cidades de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Armação dos Búzios. Durante o itinerário, as políticas conversaram com moradores locais, participaram de transmissões ao vivo na imprensa regional e apresentaram propostas focadas na ampliação de investimentos e recursos do Governo Federal para os municípios fluminenses. Vale destacar que o nome de Benedita da Silva aparece na liderança de todas as pesquisas de intenção de voto ao Senado no Estado do Rio de Janeiro.

Diálogo com feirantes e caminhadas em Cabo Frio

A programação de campanha teve início logo nas primeiras horas da manhã em São Pedro da Aldeia, onde as postulantes visitaram a tradicional feira livre do município. Durante a visita, conversaram diretamente com trabalhadores e feirantes locais, abordando ações e investimentos governamentais voltados para a melhoria da infraestrutura da região.

Ainda no período da manhã, a comitiva seguiu para Cabo Frio e realizou uma caminhada pela Praça Porto Rocha, localizada no centro da cidade. Benedita da Silva destacou o carinho recebido pela população durante a atividade e reforçou o compromisso de trabalhar no Congresso Nacional para apoiar as pautas do Governo Federal no cuidado com a população brasileira.

Na sequência das atividades em Cabo Frio, as candidatas concederam entrevista ao vivo no programa Renata Cristiane Online, ocasião em que detalharam suas propostas legislativas. Na entrevista, Benedita citou especificamente as intervenções no Canal Mossoró, no bairro Nova São Pedro, que era um antigo valão de esgoto a céu aberto e passou a receber recursos do Governo Federal para sua devida canalização. A candidata ressaltou que obras de grande porte como essa dependem do patrocínio do Governo Federal, ressaltando a importância de dar transparência ao destino desses investimentos públicos.

Mobilização nos bairros e passagem por Búzios

Durante a tarde, a agenda prosseguiu no município de Cabo Frio com caminhadas pelo bairro Jardim Esperança e pelo conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida. As atividades na cidade contaram com o acompanhamento do vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, e do presidente municipal do PT, Diego Silva.

A comitiva também visitou o distrito de Tamoios e o Quilombo Maria Joaquina, local em que a candidata ao Senado participou de uma feijoada comunitária organizada por moradores e lideranças locais. Após a agenda no espaço quilombola, os apoiadores seguiram em carreata rumo a Armação dos Búzios. No município buziano, as candidatas passaram pelo Instituto Educacional de Habilitação Profissional e Formação Integral (INEFI), no bairro Rasa, e finalizaram a mobilização percorrendo o centro comercial, da Rua das Pedras até a Praça Santos Dumont.