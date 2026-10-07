Arthur Aguiar e Jheny Santucci: fim do casamento virou alvo de especulações Reprodução Instagram

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Andrei Lara
O fim do casamento de Arthur Aguiar e Jheny Santucci virou prato cheio para especulações. De um lado, voltou a velha suspeita de traição, alimentada pelo histórico amoroso do ex-BBB. Do outro, entrou em cena o bolso: Arthur teria sofrido um prejuízo de R$ 10 milhões em um investimento, e as dificuldades financeiras também passaram a ser apontadas como possível motivo para a separação. Jheny está grávida do segundo filho do casal. Os dois haviam oficializado a união no civil há apenas três meses. Por enquanto, não há confirmação de que traição ou dinheiro tenham provocado o fim. Mas, entre chifre e cifrão, a separação já ganhou assunto para muito capítulo.