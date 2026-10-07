Wesley Safadão: cantor estava em Portugal no domingo de votação Reprodução rede social

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Andrei Lara
Depois de descobrir que Natanzinho Lima não apareceu para votar no último domingo (4), a coluna resolveu investigar quem mais deu bolo nas urnas. E olha… ele não estava sozinho. Wesley Safadão também não votou. João Gomes, Mestrinho e Jota.pê completam a lista dos ausentes apurada pela coluna. A explicação? Todos estavam fora do Brasil. Safadão e Natanzinho estavam em Portugal, enquanto João Gomes, Mestrinho e Jota.pê estavam nos Estados Unidos, onde tinham apresentação da turnê “Dominguinho”, em Orlando, justamente no domingo. A urna levou um perdido, mas com álibi internacional.