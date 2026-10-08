Álvaro precisou de quatro lavagens no ouvido após um mosquito entrar durante um dateLetycia Miller / Brazil News
Date de Álvaro acaba no hospital com mosquito no ouvido
Influenciador precisou de atendimento médico depois que o inseto resolveu participar do encontro
Date de Álvaro acaba no hospital com mosquito no ouvido
Influenciador precisou de atendimento médico depois que o inseto resolveu participar do encontro
Vazou! Planilha com votos de famosos sacode as redes
Vazamento provoca manifestações públicas e celebridades revelam suas posições na disputa presidencial
Liniker coleciona críticas por arrogância e reclama de perseguição
Cantora volta a ser acusada de arrogância, rebate críticas e diz que está sendo perseguida
Tutuca ganha eleição e, no dia seguinte, vira pai pela quarta vez
Deputado garantiu o quinto mandato na Alerj e, horas depois, comemorou a chegada de Clara
Wesley Safadão, João Gomes e outros famosos não foram votar
A Coluna Andrei Lara apurou onde estavam artistas que passaram o domingo de votação longe das urnas
Em tempos tão ásperos, Ricardo Couto ainda escolhe a elegância
Governador interino cumprimentou os dois candidatos e ofereceu apoio à transição, à espera da definição da Justiça Eleitoral
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.