Álvaro precisou de quatro lavagens no ouvido após um mosquito entrar durante um date - Letycia Miller / Brazil News

Álvaro precisou de quatro lavagens no ouvido após um mosquito entrar durante um dateLetycia Miller / Brazil News

Publicado 08/10/2026 10:00

Álvaro saiu para encontrar um boy e acabou vivendo um date que nem o pior dos aplicativos seria capaz de programar. Durante o encontro, um mosquito resolveu entrar no ouvido do influenciador e simplesmente não quis mais sair.

O negócio ficou tão sério que Álvaro precisou ir para o hospital. Lá, acompanhado por um médico, foram necessárias quatro lavagens no ouvido até que o visitante indesejado finalmente fosse retirado. Quatro! O mosquito não entrou, fez check-in.

E pensar que a expectativa para a noite era outra… No fim das contas, quem conseguiu intimidade logo no primeiro encontro foi o inseto: entrou sem pedir licença, foi fundo demais e ainda precisou de médico para fazê-lo ir embora.

Depois dessa, Álvaro já sabe: para o próximo date, além do perfume e daqueles itens que a gente não precisa explicar, é bom levar repelente.