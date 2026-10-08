Juliano Floss e Marina Sena se reencontram após BBB 26Reprodução/Instagram

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Andrei Lara
Depois de boneco de pano arrastado e destruído no palco, indiretas e toda aquela dramaturgia que acompanhou o fim do namoro, parece que o coração de Juliano Floss continua mais resistente que o pobre boneco.
O influenciador surpreendeu ao deixar um coração vermelho em uma publicação de Marina Sena. Foi a primeira interação pública entre os dois desde o término e, claro, bastou o emoji aparecer para a internet começar a especular uma possível reaproximação.
Convenhamos: depois de tanta cena, seria até desperdício terminar tudo com um simples coraçãozinho. Se vier reconciliação por aí, esperamos pelo menos uma produção à altura do término.
E alguém, por favor, esconda os bonecos de pano.
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Juliano Floss e Marina Sena se reencontram após BBB 26
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