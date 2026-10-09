MC Mirella se revoltou após ter seu endereço divulgado nas redes sociaisReprodução Instagram

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Andrei Lara
MC Mirella resolveu abrir o voto e acabou abrindo uma verdadeira caixa de confusão! Após declarar apoio a Flávio Bolsonaro, a funkeira virou alvo de críticas, teve um show cancelado e agora apareceu aos prantos nas redes sociais. Segundo ela, uma pessoa com quem já teve contato divulgou seu endereço, colocando em risco a segurança de sua filha. Mirella também criticou o fanatismo político e disse que tentou resolver a situação em particular. Pelo visto, a discussão saiu das urnas, passou dos limites e foi parar até na porta de casa. E aí já não é mais divergência política. É crime mesmo.
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