Edson Fachin pediu à PF a elaboração de um relatório minucioso, com detalhes das referências aos ministrosMarcello Casal Jr / Agência Brasil
STF quer pressa em apuração interna sobre caso Master
Parte da Corte defende agilidade nas investigações a fim de evitar impeachment de ministros a partir do próximo ano
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TSE manda Nikolas e Flávio removerem vídeo em que crianças criticam Lula
O deputado e o candidato à presidência devem retirar o conteúdo de suas redes sociais em 24 horas, conforme determinação de Marco Aurélio Bellizze
CCJ do Senado conclui análise da PEC da Segurança Pública
Destaques não foram apreciados porque autores não estavam presentes na sessão; proposta será julgada no Plenário da Casa
Criança faz sinal de socorro e é salva de tentativa de estupro
Testemunha, também menor de idade, viu o gesto e pediu ajuda; homem, que não teve identidade revelada, foi preso em flagrante
Jovem morre após passar mal durante festival de música
Participantes do evento, realizado em São Paulo, relataram que espaço estava superlotado e que havia pouca circulação de ar no local
Decreto prevê bloqueio de celular em presídio sem autorização judicial
Investigações apontam que lideranças do PCC e do CV emitem ordem para a prática de crimes do interior de penitenciárias
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