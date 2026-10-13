André Janones é um dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta a reeleição - Divulgação/Ricardo Stuckert

André Janones é um dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta a reeleiçãoDivulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 13/10/2026 15:00

A disputa em torno do canal de WhatsApp “Exército do Lula” ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (13). Depois de o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques , determinar novamente a suspensão da ferramenta, a campanha à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou o endereço do canal junto à Justiça Eleitoral.