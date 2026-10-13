Nunes Marques considerou que o canal era 'utilizado na propaganda eleitoral' de Lula sem registro devido - Valter Campanato / Agência Brasil

Nunes Marques considerou que o canal era 'utilizado na propaganda eleitoral' de Lula sem registro devidoValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 13/10/2026 11:36 | Atualizado 13/10/2026 12:25





O canal tem cerca de 3 milhões de seguidores e foi criado pelo deputado André Janones (Rede-MG) para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



No último domingo (11), o ministro havia determinado a suspensão do canal de WhatsApp a pedido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Para o ministro, o canal transmitia "a milhões de pessoas, sob comando único" conteúdos que o TSE já reconheceu como "inverídicos". No mesmo dia, em outro processo, o corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, restabeleceu o funcionamento do grupo e submeteu o caso para apreciação imediata do plenário da Corte. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, voltou a suspender o canal "Exército do Lula" nesta terça-feira (13) e estabeleceu condições para ferramenta continuar no ar. A decisão foi tomada após decisões conflitantes sobre o tema, que abriram uma crise interna na Corte.O canal tem cerca de 3 milhões de seguidores e foi criado pelo deputado André Janones (Rede-MG) para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).No último domingo (11), o ministro havia determinado a suspensão do canal de WhatsApp a pedido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Para o ministro, o canal transmitia "a milhões de pessoas, sob comando único" conteúdos que o TSE já reconheceu como "inverídicos". No mesmo dia, em outro processo, o corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, restabeleceu o funcionamento do grupo e submeteu o caso para apreciação imediata do plenário da Corte.