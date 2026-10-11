Ministro do TSE Ricardo Villas Bôas Cueva derrubou a decisão do presidente do TSE, Nunes Marques - Divulgação STJ/Lucas Pricken

Ministro do TSE Ricardo Villas Bôas Cueva derrubou a decisão do presidente do TSE, Nunes MarquesDivulgação STJ/Lucas Pricken

Publicado 11/10/2026 16:41





A controvérsia ocorre durante a campanha para o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro. O canal reúne mais de 3,4 milhões de pessoas e se tornou alvo de uma ação apresentada pela campanha de Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula na disputa.



No sábado (10), Cueva, relator do processo, havia solicitado informações complementares ao candidato do PL antes de analisar o pedido. A ação inclui uma solicitação para suspender o canal e outra para cassar o mandato de Janones. O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, corregedor-geral eleitoral, derrubou neste domingo (11) a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, que havia determinado a suspensão do canal “Exército do Lula”, no WhatsApp . O espaço foi criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.A controvérsia ocorre durante a campanha para o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro. O canal reúne mais de 3,4 milhões de pessoas e se tornou alvo de uma ação apresentada pela campanha de Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula na disputa.No sábado (10), Cueva, relator do processo, havia solicitado informações complementares ao candidato do PL antes de analisar o pedido. A ação inclui uma solicitação para suspender o canal e outra para cassar o mandato de Janones.





Entenda a decisão sobre o canal





A suspensão havia sido determinada por Kassio Nunes Marques após pedido da campanha de Flávio Bolsonaro. O grupo político alegou que o canal era usado para disseminar informações falsas sobre temas como o cancelamento do Bolsa Família e a redução de aposentadorias caso o candidato do PL seja eleito.



Na decisão inicial, Kassio citou conteúdos que, segundo o entendimento do tribunal, já haviam sido considerados inverídicos pela Justiça Eleitoral. Entre eles, publicações que atribuíam a Flávio a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil e reduzir o valor das aposentadorias.



Janones contestou as acusações e afirmou que o canal foi criado para organizar a mobilização de apoiadores e orientar eleitores durante a campanha. Após a suspensão inicial, o deputado classificou a medida como censura e negou que tivesse usado o espaço para divulgar notícias falsas.



O presidente Lula também criticou a decisão de Kassio durante um ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Na ocasião, afirmou que o PT recorreria à Justiça para contestar a suspensão e questionou a atuação da Justiça Eleitoral no processo.



“Vamos hoje entrar na Justiça com um pedido do nosso partido para que a gente equilibre esse jogo. Não vamos aceitar intromissão indevida da Justiça Eleitoral na eleição”, declarou Lula à imprensa.



A disputa judicial ocorre a duas semanas do segundo turno, quando os eleitores decidirão entre Lula e Flávio Bolsonaro para a Presidência da República.

*Com informações da Agência Brasil