Números sorteados foram: 05, 19, 22, 44, 47 e 57 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Números sorteados foram: 05, 19, 22, 44, 47 e 57Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 11/10/2026 13:18

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 3.069 , sorteadas na manhã deste domingo (11), no Espaço da Sorte, na capital paulista. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (14).





Os números sorteados foram: 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Como nenhuma aposta acertou todas as dezenas, o valor destinado ao prêmio principal será acumulado para o próximo concurso.



Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, outras apostas foram premiadas. Ao todo, 150 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 26.095,23 cada. Já na faixa de quatro acertos, 9.096 apostas foram contempladas, com prêmio individual de R$ 709,33.



O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (14), com prêmio estimado em R$ 150 milhões. Para participar, a aposta simples, que consiste na escolha de seis dezenas, custa R$ 6. LEIA MAIS! Trabalha Rio leva vagas e orientação profissional a três bairros da cidade nesta semana Os números sorteados foram: 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Como nenhuma aposta acertou todas as dezenas, o valor destinado ao prêmio principal será acumulado para o próximo concurso.Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, outras apostas foram premiadas. Ao todo, 150 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 26.095,23 cada. Já na faixa de quatro acertos, 9.096 apostas foram contempladas, com prêmio individual de R$ 709,33.O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (14), com prêmio estimado em R$ 150 milhões. Para participar, a aposta simples, que consiste na escolha de seis dezenas, custa R$ 6.

Últimos vencedores da Mega-Sena

Um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi a última aposta vencedora da Mega-Sena. O concurso 3.059 aconteceu no dia 17 de setembro e sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.

O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.

Neste concurso da Mega-Sena, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.