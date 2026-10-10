Ana Carolina se despede de amigo e produtor: 'sempre foi a luz que me guiou nos principais momentos da minha carreira'sigaanacarolina / Reprodução Instagram
Burgos trabalhou por muitos anos com Ana Carolina e teve papel importante na trajetória profissional da cantora. Ao lamentar a perda nas redes sociais, ela descreveu o produtor como um amigo próximo e alguém fundamental em sua carreira.
"Jerry era meu amigo. Mais do que isso: era um cara que eu adorava. Um irmão. Uma pessoa linda", escreveu a cantora, que também destacou a inteligência, o humor e a sensibilidade do produtor. "Ele sempre foi a luz que me guiou nos principais momentos da minha carreira", acrescentou.
Jerry Burgos também foi casado com a atriz Cyria Coentro, com quem teve duas filhas, Maia e Aisha. Em uma homenagem publicada nas redes sociais, a atriz se despediu do ex-companheiro e destacou o vínculo familiar entre os dois. "Minha maior paixão… meu maior amor de casal… minha família… pai das minhas filhas… pra sempre", escreveu.
Mobilização
Vanessa da Mata também lamentou a perda e comentou sobre a natureza repentina da morte.
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