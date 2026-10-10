Ana Carolina se despede de amigo e produtor: 'sempre foi a luz que me guiou nos principais momentos da minha carreira' - sigaanacarolina / Reprodução Instagram

Ana Carolina se despede de amigo e produtor: 'sempre foi a luz que me guiou nos principais momentos da minha carreira'sigaanacarolina / Reprodução Instagram

Publicado 10/10/2026 17:17





Burgos trabalhou por muitos anos com Ana Carolina e teve papel importante na trajetória profissional da cantora. Ao lamentar a perda nas redes sociais, ela descreveu o produtor como um amigo próximo e alguém fundamental em sua carreira.



"Jerry era meu amigo. Mais do que isso: era um cara que eu adorava. Um irmão. Uma pessoa linda", escreveu a cantora, que também destacou a inteligência, o humor e a sensibilidade do produtor. "Ele sempre foi a luz que me guiou nos principais momentos da minha carreira", acrescentou.



Jerry Burgos também foi casado com a atriz Cyria Coentro, com quem teve duas filhas, Maia e Aisha. Em uma homenagem publicada nas redes sociais, a atriz se despediu do ex-companheiro e destacou o vínculo familiar entre os dois. "Minha maior paixão… meu maior amor de casal… minha família… pai das minhas filhas… pra sempre", escreveu. Morreu na sexta-feira, 9, o produtor cultural Jerry Burgos, conhecido pelo trabalho com artistas da música brasileira, entre eles a cantora Ana Carolina . A morte foi confirmada pela gravadora Global Music. O velório está previsto para a tarde deste sábado, 10, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.Burgos trabalhou por muitos anos com Ana Carolina e teve papel importante na trajetória profissional da cantora. Ao lamentar a perda nas redes sociais, ela descreveu o produtor como um amigo próximo e alguém fundamental em sua carreira."Jerry era meu amigo. Mais do que isso: era um cara que eu adorava. Um irmão. Uma pessoa linda", escreveu a cantora, que também destacou a inteligência, o humor e a sensibilidade do produtor. "Ele sempre foi a luz que me guiou nos principais momentos da minha carreira", acrescentou.Jerry Burgos também foi casado com a atriz Cyria Coentro, com quem teve duas filhas, Maia e Aisha. Em uma homenagem publicada nas redes sociais, a atriz se despediu do ex-companheiro e destacou o vínculo familiar entre os dois. "Minha maior paixão… meu maior amor de casal… minha família… pai das minhas filhas… pra sempre", escreveu.

Mobilização



A notícia da morte mobilizou outros nomes do meio artístico. A cantora Maria Gadú manifestou solidariedade à família, enquanto a atriz Andréia Horta recordou o carinho que sentia por Burgos.



Vanessa da Mata também lamentou a perda e comentou sobre a natureza repentina da morte.