Ana Elisa se tornou a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados - anaelisast / Reprodução Instagram

Ana Elisa se tornou a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados anaelisast / Reprodução Instagram

Publicado 10/10/2026 16:22

Em meio a ameaças de morte e estupro nas redes sociais contra a deputada federal eleita Ana Elisa, do Partido dos Trabalhadores , o Ministério dos Direitos Humanos anunciou que pediu providências para proteger a parlamentar por meio do Programa Estadual de Proteção de Minas Gerais.

Logo após o primeiro turno das eleições do último domingo (4), a recém-eleita relatou os ataques nas redes e disse temer pela própria vida. Segundo ela, as ameaças já existiam, mas se intensificaram após a disseminação de fake news.

"Eu estou sofrendo mais ameaças de morte. Eu acredito que ninguém mereça sofrer ameaça de morte por estar politicamente engajado. O debate político para mim nunca foi sobre isso. A minha equipe desativou a minha conta no Twitter, porque nós estávamos recebendo ameaça de morte a cada dois minutos, ameaça de morte e ameaça de estupro. Eu estou totalmente vulnerável. Eu, por enquanto, não tenho uma força tarefa de segurança".

O Ministério dos Direitos Humanos não detalhou quais medidas vão ser adotadas, justamente por razões de segurança e para preservar a integridade da deputada federal eleita.

Segundo a pasta, a equipe do Programa Estadual de Proteção de Minas Gerais vai atuar em conjunto com o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas para acompanhar e avaliar o caso das ameaças a Ana Elisa.

Para isso, o ministério pediu à Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, responsável pelo programa estadual, a análise de risco, a articulação com os órgãos de inteligência policial e o encaminhamento de providências para a investigação e identificação dos responsáveis pelas ameaças.

A nossa reportagem não conseguiu informações sobre o caso com a Secretaria de Desenvolvimento Social nem com o Ministério Público de Minas Gerais. Ana Elisa, de 21 anos, nasceu em Divinópolis, no interior do estado, é estudante de Direito e trabalhava como estagiária no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Eleita com mais de 524 mil votos, foi a segunda deputada federal mais votada do estado. Também se tornou a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados e a deputada federal mais jovem já eleita no Brasil.