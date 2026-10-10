Ana Elisa se tornou a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados anaelisast / Reprodução Instagram
Após ameaças de morte, deputada eleita Ana Elisa vai receber proteção
A mineira relatou os ataques nas redes sociais logo após primeiro turno; aos 21 anos, é a mais jovem já eleita para a Câmara federal
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A equipe do candidato à reeleição disse que vai acionar o TSE; perfil do candidato ficou impedido de impulsionar conteúdos nas redes sociais nos últimos dias
Sarney segue internado após cirurgia abdominal no Maranhão
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Bets: mais de R$ 1 bilhão foram devolvidos a apostadores
Até 14 de outubro, empresas precisam reembolsar R$ 159 milhões
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