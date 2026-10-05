Governador reeleito, Jerônimo Rodrigues disse que vai lutar por LulaReprodução / Rádio Metrópole
O governador descreveu a eleição deste domingo (4), como "duas lutas no mesmo ringue": a disputa nacional ao lado de Lula e o enfrentamento do legado carlista (de Antônio Carlos Magalhães, o ACM) do adversário na Bahia.
Disse que a campanha estadual buscava "banir de uma vez por todas qualquer tipo de herança de perversidade ou de malvadeza na Bahia".
"Nós hoje já vamos a Brasília, eu, Rui e Wagner, para ouvir qual é a mensagem do presidente Lula, qual é o plano que ele está montando. Nós vamos fazer a nossa ajuda no que for preciso no Brasil inteiro", afirmou ele, em entrevista à rádio Metrópole, em Salvador.
Na Bahia, Lula recebeu 66,17% dos votos válidos, contra cerca de 28,53% de Flávio, e foi o mais votado em 413 dos 417 municípios. Apesar da ampla vantagem, o desempenho proporcional ficou 3,56 pontos percentuais abaixo dos 69,73% obtidos pelo presidente no primeiro turno de 2022.
"Vamos correr trecho até o dia 25, para reeleger o presidente Lula. Quero dizer ao meu povo, ao povo da Bahia, que a Bahia tem que dar uma resposta grandiosa para a gente não passar o que o Rui passou", afirmou o governador.
Seis mandatos seguidos do PT no governo da Bahia
O petista contou com o apoio da estrutura política do governo estadual, de uma ampla base de prefeitos e do presidente Lula. A capilaridade no interior foi um dos pilares da campanha: Jerônimo recebeu apoio de pelo menos 345 dos 417 prefeitos baianos, incluindo gestores de partidos que integram a oposição estadual.
O resultado prolonga uma sequência iniciada por Jaques Wagner, eleito governador em 2006 e reeleito em 2010, e mantida por Rui Costa, que venceu em 2014 e 2018. Nesta eleição, Wagner também foi reeleito para o Senado, enquanto Rui conquistou seu primeiro mandato na Casa.
Com o segundo mandato de Jerônimo, o PT poderá completar 24 anos consecutivos à frente do Executivo baiano, em 2030.
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