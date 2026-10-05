Governador reeleito, Jerônimo Rodrigues disse que vai lutar por Lula - Reprodução / Rádio Metrópole

Governador reeleito, Jerônimo Rodrigues disse que vai lutar por LulaReprodução / Rádio Metrópole

Publicado 05/10/2026 10:48





O governador descreveu a eleição deste domingo (4), como "duas lutas no mesmo ringue": a disputa nacional ao lado de Lula e o enfrentamento do legado carlista (de Antônio Carlos Magalhães, o ACM) do adversário na Bahia.



Disse que a campanha estadual buscava "banir de uma vez por todas qualquer tipo de herança de perversidade ou de malvadeza na Bahia".



"Nós hoje já vamos a Brasília, eu, Rui e Wagner, para ouvir qual é a mensagem do presidente Lula, qual é o plano que ele está montando. Nós vamos fazer a nossa ajuda no que for preciso no Brasil inteiro", afirmou ele, em entrevista à rádio Metrópole, em Salvador.



Na Bahia, Lula recebeu 66,17% dos votos válidos, contra cerca de 28,53% de Flávio, e foi o mais votado em 413 dos 417 municípios. Apesar da ampla vantagem, o desempenho proporcional ficou 3,56 pontos percentuais abaixo dos 69,73% obtidos pelo presidente no primeiro turno de 2022.



"Vamos correr trecho até o dia 25, para reeleger o presidente Lula. Quero dizer ao meu povo, ao povo da Bahia, que a Bahia tem que dar uma resposta grandiosa para a gente não passar o que o Rui passou", afirmou o governador. Reeleito governador da Bahia no primeiro turno , Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou que viaja nesta segunda-feira (5) a Brasília com Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), eleitos para as duas vagas do Estado no Senado. O objetivo é discutir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a estratégia para o segundo turno presidencial.O governador descreveu a eleição deste domingo (4), como "duas lutas no mesmo ringue": a disputa nacional ao lado de Lula e o enfrentamento do legado carlista (de Antônio Carlos Magalhães, o ACM) do adversário na Bahia.Disse que a campanha estadual buscava "banir de uma vez por todas qualquer tipo de herança de perversidade ou de malvadeza na Bahia"."Nós hoje já vamos a Brasília, eu, Rui e Wagner, para ouvir qual é a mensagem do presidente Lula, qual é o plano que ele está montando. Nós vamos fazer a nossa ajuda no que for preciso no Brasil inteiro", afirmou ele, em entrevista à rádio Metrópole, em Salvador.Na Bahia, Lula recebeu 66,17% dos votos válidos, contra cerca de 28,53% de Flávio, e foi o mais votado em 413 dos 417 municípios. Apesar da ampla vantagem, o desempenho proporcional ficou 3,56 pontos percentuais abaixo dos 69,73% obtidos pelo presidente no primeiro turno de 2022."Vamos correr trecho até o dia 25, para reeleger o presidente Lula. Quero dizer ao meu povo, ao povo da Bahia, que a Bahia tem que dar uma resposta grandiosa para a gente não passar o que o Rui passou", afirmou o governador.

Seis mandatos seguidos do PT no governo da Bahia

Jerônimo foi reeleito no primeiro turno com 55,8% dos votos válidos, ante 43,7% do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil). O resultado assegura mais quatro anos de poder ao grupo que governa o Estado desde 2007.



O petista contou com o apoio da estrutura política do governo estadual, de uma ampla base de prefeitos e do presidente Lula. A capilaridade no interior foi um dos pilares da campanha: Jerônimo recebeu apoio de pelo menos 345 dos 417 prefeitos baianos, incluindo gestores de partidos que integram a oposição estadual.



O resultado prolonga uma sequência iniciada por Jaques Wagner, eleito governador em 2006 e reeleito em 2010, e mantida por Rui Costa, que venceu em 2014 e 2018. Nesta eleição, Wagner também foi reeleito para o Senado, enquanto Rui conquistou seu primeiro mandato na Casa.



Com o segundo mandato de Jerônimo, o PT poderá completar 24 anos consecutivos à frente do Executivo baiano, em 2030.