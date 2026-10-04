Eduardo Riedel (PP) foi o primeiro governador a ser definido - Reprodução / Instagram

Eduardo Riedel (PP) foi o primeiro governador a ser definidoReprodução / Instagram

Publicado 04/10/2026 18:49 | Atualizado 05/10/2026 00:45



Milhões de brasileiros foram às urnas neste domingo (4) para o primeiro turno das Eleições 2026 . Entre os cargos escolhidos pelos eleitores neste ano está o de governador. O primeiro a ser definido foi Eduardo Riedel (PP), reeleito no Mato Grosso do Sul.

Confira abaixo todos os governadores eleitos:

Acre

Haverá segundo turno entre Marilza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos).

Alagoas

JHC (PSDB), eleito com 52,2% dos votos válidos.

Amazonas

Haverá segundo turno entre Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL).

Amapá

Doutor Furlan (PSD), eleito com 62,75% válidos.

Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT), eleito com 55,8% dos votos válidos.

Ceará

Elamno de Freitas (PT), eleito com 53,19% dos votos válidos.

Distrito Federal

Haverá segundo turno entre Celina Leão (PP) e Lenadro Grass (PT).

Espírito Santo

Haverá segundo turno entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

Goiás

Daniel Vilela (MDB), eleito com 59,17% dos votos válidos.

Maranhão

Eduardo Braide (PSD), eleito com 54,03% dos votos válidos.

Minas Gerais

Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito com 55,4% dos votos válidos.

Mato Grosso

Otaviano Pivetta (Republicanos), eleito com 60,77% dos votos válidos.

Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PP), eleito com 67,07% dos votos válidos.

Pará

Doutor Daniel (Podemos),eleito com 51,36% dos votos válidos.

Paraíba

Lucas Ribeiro (PP), eleito com 64,3% dos votos válidos.

Paraná

Sérgio Moro (PL), eleito com 50,1% dos votos válidos.

Pernambuco

Raquel Lyra (PSD), eleita com 53,27% dos votos válidos.

Piauí

Rafael Fonteles (PT), eleito com 70,9% dos votos válidos.

Rio Grande do Norte

Haverá segundo turno entre Alysson (União) e Cadu de Lula (PT).

Rio Grande do Sul

Zucco (PL), eleito com 58,05% dos votos válidos.

Rondônia

Marcos Rogério (PL), eleito com 56,86% dos votos válidos.

Roraima



Arthur Henrique (PL), eleito com 69,13% dos votos válidos.

Santa Catarina

Jorginho Mello (PL), eleito com 69,98% dos votos válidos.

São Paulo

Tarcísio de Freitas (PL), eleito com 62,65% dos votos válidos.

Tocantins

Haverá segundo turno entre entre Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB).