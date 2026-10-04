Eduardo Riedel (PP) foi o primeiro governador a ser definidoReprodução / Instagram

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Manuella Viegas
Milhões de brasileiros foram às urnas neste domingo (4) para o primeiro turno das Eleições 2026. Entre os cargos escolhidos pelos eleitores neste ano está o de governador. O primeiro a ser definido foi Eduardo Riedel (PP), reeleito no Mato Grosso do Sul.

Confira abaixo todos os governadores eleitos:

Acre
Haverá segundo turno entre Marilza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos).
Alagoas
JHC (PSDB), eleito com 52,2% dos votos válidos.
Amazonas
Haverá segundo turno entre Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL).
Amapá
Doutor Furlan (PSD), eleito com 62,75% válidos.
Bahia
Jerônimo Rodrigues (PT), eleito com 55,8% dos votos válidos.
Ceará
Elamno de Freitas (PT), eleito com 53,19% dos votos válidos.
Distrito Federal
Haverá segundo turno entre Celina Leão (PP) e Lenadro Grass (PT).
Espírito Santo
Haverá segundo turno entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).
Goiás
Daniel Vilela (MDB), eleito com 59,17% dos votos válidos.
Maranhão
Eduardo Braide (PSD), eleito com 54,03% dos votos válidos.
Minas Gerais
Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito com 55,4% dos votos válidos.
Mato Grosso
Otaviano Pivetta (Republicanos), eleito com 60,77% dos votos válidos.
Mato Grosso do Sul
Eduardo Riedel (PP), eleito com 67,07% dos votos válidos.
Pará
Doutor Daniel (Podemos),eleito com 51,36% dos votos válidos.
Paraíba
Lucas Ribeiro (PP), eleito com 64,3% dos votos válidos.
Paraná
Sérgio Moro (PL), eleito com 50,1% dos votos válidos.
Pernambuco
Raquel Lyra (PSD), eleita com 53,27% dos votos válidos.
Piauí
Rafael Fonteles (PT), eleito com 70,9% dos votos válidos.
Rio Grande do Norte
Haverá segundo turno entre Alysson (União) e Cadu de Lula (PT).
Rio Grande do Sul
Zucco (PL), eleito com 58,05% dos votos válidos.
Rondônia
Marcos Rogério (PL), eleito com 56,86% dos votos válidos.
Roraima
Arthur Henrique (PL), eleito com 69,13% dos votos válidos.
Santa Catarina
Jorginho Mello (PL), eleito com 69,98% dos votos válidos.
São Paulo
Tarcísio de Freitas (PL), eleito com 62,65% dos votos válidos.
Tocantins
Haverá segundo turno entre entre Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB).
 