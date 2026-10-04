Lula discursa após apuração e ida ao segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL) - Reprodução / TV Globo

Lula discursa após apuração e ida ao segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL)Reprodução / TV Globo

Publicado 04/10/2026 22:53

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu, na noite deste domingo (4), acreditar que venceria no primeiro turno das Eleições 2026 , mas mostrou confiança com o enfrentamento a Flávio Bolsonaro (PL) em 25 de outubro. O petista acompanhou a apuração dos votos no Renaissance São Paulo Hotel, nas proximidades da Avenida Paulista, em São Paulo.

“O resultado muitas vezes é inesperado. A gente nunca consegue aquilo que a gente queria. Confesso para vocês que estava convencido que ia ganhar as Eleições no primeiro turno, mas eu também já pensei isso outras vezes. Eu lembro que pensei que ia ganhar no primeiro turno quando disputei com o (Geraldo) Alckmin, mas não ganhei. Eu lembro que pensei que ia ganhar no primeiro turno quando disputei com o Zé Serra e não ganhei. Mas a gente tem o segundo turno e é a hora da prova dos nove. É a hora de a gente mostrar a verdadeira fotografia do Brasil de hoje e o que a gente quer”, afirmou.

O presidente seguiu a fala ao dizer que começará uma nova campanha a partir desta segunda-feira (5) em que as propostas entre os dois candidatos poderão ser mostradas frente a frente.

“É simples escolher o candidato à Presidência e o vice. O Alckmin, com 16 anos de experiência de governar o estado mais rico do país e eu com 12 anos de experiência de fazer a melhor política de inclusão social da história desse país. O povo tem que escolher. E do outro lado, nós temos apenas incertezas com uma biografia de um passado tenebroso. Não existe nada que possa vislumbrar um horizonte promissor para a sociedade brasileira. Não há biografia do pai, não há biografia do filho e não sabemos se haverá a biografia de outros parentes”, alfinetou.

Lula ainda citou o caso Banco Master, escândalo no qual Flávio Bolsonaro é constantemente citado.

“É uma biografia com ligações tenebrosas, com suspeitas gravíssimas, com relação com os milicianos, com relação com o crime organizado, com relação com os assassinatos do Rio de Janeiro. Tudo isso vai ficar claro. E também com a participação da criação do Banco Master, que resultou não apenas na maior corrupção desse país, mas também na maior orgia envolvendo políticos e autoridades. Tudo isso vai ficar claro”, disse.

Em seguida, o presidente relembrou alguns dos pontos de sua proposta de governo e passou por temas como educação, indústria de fármacos, saúde, inclusão social e economia. Lula ainda citou a chegada das canetas emagrecedoras ao SUS.

Após isso, Lula voltou a falar sobre suas disputas de segundo turno.

“Eu gostaria de ter ganhado as eleições no primeiro turno, mas não é a primeira vez que eu penso nisso. Eu pensei em 89 e não deu certo, pensei em 94, 98, 2002, 2006… depois a gente pensou em 2010 com a Dilma, em 2014, depois eu pensei com o Haddad em 2018, comigo em 2018… não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque o povo gosta que eu dispute o segundo turno. E eu sou muito bom no mata-mata”, afirmou.

Durante sua fala, o presidente já deu a entender que vai focar em virar os votos dos que não compareceram às urnas neste domingo. Ao todo, foram mais de 30 mil abstenções no primeiro turno.

“Nós vamos fazer um apelo para que as pessoas saibam que nesse momento histórico do Brasil o voto é necessário para a gente definir o futuro desse país. Por isso, nós temos 20 e poucos dias pela frente, Alckmin. Segunda-feira você vai ter um dia de folga para conversar com a Dona Lu. eu vou ter um dia de folga para conversar com a Dona Janja e na terça-feira os bolsonaristas se preparem porque nós vamos derrotá-los”, disse.

Pouco antes de encerrar sua fala, Lula comparou as Eleições a um jogo de futebol. “O jogo vai começar. Nós estamos na prorrogação. Na prorrogação nós vamos convencer o povo brasileiro da importância de nós continuarmos os projetos em desenvolvimento. Portanto, companheiros e companheiras, termina a primeira fase do Campeonato Brasileiro e a segunda fase é para o Lula e o Alckmin ganharem as Eleições e continuar no governo desse país”, finalizou.

Após uma apuração acirrada, Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar o segundo turno. O candidato do PL saiu na frente e o petista não conseguiu alcançá-lo em nenhum momento. Até o fim da noite deste domingo (4), quando 99,94% das urnas foram apuradas, Lula tinha 53.828.370 votos válidos (45,14%), contra 56.091.943 de Bolsonaro (47,04%).