Desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ, também explicou a situação de Anthony Garotinho (Republicanos) - Gabriel Salotti

Desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ, também explicou a situação de Anthony Garotinho (Republicanos)Gabriel Salotti

Publicado 04/10/2026 22:13 | Atualizado 04/10/2026 22:15

"[A votação] foi um sucesso, graças a Deus. Muitos eleitores compareceram às urnas, levaram sua cola eleitoral, o TRE se preparou para isso. Demorou um pouco porque é normal, tendo em vista que são seis candidatos. Por isso, o TRE sempre diz que é importante o eleitor levar sua cola para não ter nenhum problema. Eu, por exemplo, fui votar no bairro de Copacabana. Tinha eleitor que demorava um minuto, outro demorava três minutos. Por isso, talvez, tenha acontecido esse atraso", disse.

Até as 21h, as votações ainda não haviam terminado no estado. Claudio de Mello Tavares, então, argumentou que o colégio eleitoral do Rio é grande, de quase 13 milhões de eleitores, um dos maiores do país. "Acho que o prazo está bem razoável, tendo em vista que tem pessoas mais idosas, pessoas que têm comorbidade, têm locais de votação com uma procura maior. Tem locais que tem mil eleitores, então a demanda é maior. Por isso demorou um pouco mais", ponderou.

Candidatura de Garotinho

O desembargador detalhou a situação de Garotinho e explicou que a sua candidatura está sub judice. Portanto, quem dará a palavra final sobre o que acontecerá com seus votos é o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "O TSE que decidirá se fará a recontagem dos votos. Isso é uma questão que não compete ao presidente do TRE, e sim o TSE. O registro de candidatura dele foi indeferido e ele, então, recorreu ao TSE, e a matéria está sob judice", explicou.

Em seguida, o desembargador declarou que não sabe como está o calendário do TSE, mas "tudo pode ocorrer".

O TRE-RJ manteve o indeferimento na candidatura de Garotinho na última terça-feira (29 ). Na ocasião, o colegiado entendeu que ele não atende aos requisitos necessários para ser candidato e considerou também que ele está com os direitos políticos suspensos por oito anos, devido a uma condenação por improbidade administrativa em um processo que investigou desvios de verbas da Saúde, na época em que ele era secretário na gestão de Rosinha Garotinho, mulher dele.

Alteração nos locais de votação

Segundo dados do TRE-RJ, 277 locais de votação foram alterados para as eleições deste domingo (4). Na avaliação do presidente do Tribunal, a troca foi "excelente para o eleitor".

"Não tivemos nenhuma reclamação através da ouvidoria. Ao contrário. Imagina um eleitor votar ameaçado por um miliciano com um porte de arma ameaçando ele, a família dele, ameaçando o mesário, que tá ali e mora na comunidade? Acho que foi uma tranquilidade para o eleitor, para que ele possa votar livre e consciente, como deve ser em qualquer democracia do mundo", afirmou.