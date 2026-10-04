Flávio Bolsonaro comemora segundo turno e declara 'fim da era do PT' - Reprodução

Flávio Bolsonaro comemora segundo turno e declara 'fim da era do PT'Reprodução

Publicado 04/10/2026 22:01 | Atualizado 04/10/2026 22:26

Flávio Bolsonaro (PL) comemorou neste domingo (4) a passagem para o segundo turno da eleição presidencial e afirmou que o resultado representa o que chamou de “fim da era do PT”. Em pronunciamento após a divulgação do resultado, o candidato disse estar satisfeito com a mobilização dos eleitores e afirmou que pretende manter uma campanha “limpa” na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Foi por muito pouco, mas eu fiquei muito feliz com a quantidade de brasileiros que foram às ruas, foram às urnas, melhor dizendo, para se manifestarem e não se omitiram, porque queriam essa mudança. E é o fim, é o fim da era do PT”, declarou.



Flávio afirmou ainda que considera estar diante de uma “possibilidade real” de vitória na segunda etapa da eleição. Segundo ele, o eleitor terá, nas próximas semanas, a oportunidade de escolher entre dois projetos diferentes para o país.



“Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país”, disse o candidato. Na sequência, ele fez críticas à administração de Lula e associou ao atual governo problemas como violência contra mulheres, endividamento, impostos e fechamento de empresas. As afirmações foram apresentadas por Flávio como parte de sua avaliação sobre o legado do governo petista.





Críticas a Lula





Durante o pronunciamento, Flávio também direcionou críticas ao presidente e afirmou que Lula estaria preocupado em permanecer no poder. O candidato citou o histórico eleitoral do petista e disse que ele já disputou sete eleições presidenciais.



“Depois de tudo que o Lula fez, gastando mais de 350 bilhões de reais para tentar vencer as eleições, o que eu tenho para falar é que o Lula está disputando o poder. Ele já disputou sete eleições presidenciais, sete eleições presidenciais. Ele está preocupado com o poder”, afirmou.



Em contraposição, Flávio disse que sua preocupação seria o futuro do país. “Eu estou preocupado com o futuro do Brasil, eu estou disputando o Brasil”, declarou.



O senador também apresentou algumas das propostas que pretende defender durante a campanha do segundo turno. Entre elas, citou a redução do número de ministérios e uma promessa de indicar quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) durante seu eventual governo.



Flávio afirmou que os indicados para a Corte não tentariam “interferir em eleições”. A declaração ocorre em meio a uma campanha na qual o funcionamento das instituições e a atuação do STF estão entre os temas explorados pelo candidato.





Promessa de não buscar reeleição





Outro ponto destacado por Flávio foi o compromisso, segundo ele, de acabar com a possibilidade de reeleição para presidente. O candidato afirmou ser o único entre os concorrentes a assumir essa posição e disse que pretende governar durante apenas um mandato.



“Eu sou o único candidato que assumiu o compromisso pelo fim da reeleição, porque eu só preciso de um mandato”, afirmou.



Na fala, Flávio disse que pretende colocar os brasileiros no centro de seu governo e afirmou que teria como prioridade enfrentar problemas que considera reais no país.



“Eu quero a oportunidade de cuidar do Brasil, eu quero a oportunidade de cuidar do povo brasileiro, eu quero a oportunidade de cuidar de você que está me assistindo”, declarou.



O candidato encerrou o pronunciamento dizendo que pretende entrar na segunda etapa da disputa com “energia”, “alegria” e “esperança”. Lula e Flávio Bolsonaro disputarão o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.